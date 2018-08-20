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Встречи с кандидатами в мэры Москвы начинаются в Зеленограде 20 августа 20.08.2018 ZELENOGRAD.RU

В преддверии выборов мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября 2018 года, Мосизбирком утвердил график проведения встреч кандидатов на пост мэра столицы с москвичами. Первые три встречи пройдут в зеленограде уже на этой неделе: с Ильёй Свиридовым, Сергеем Собяниным и Михаилом Дегтярёвым. Местом проведения собраний станет школа 2045 в 23 микрорайоне (корпус 2313). Время проведения всех встреч — с 18:00 до 20:00.

20 августа, в понедельник в Зеленоград приедет Илья Свиридов («Справедливая Россия»), 21 августа, во вторник — Сергей Собянин (самовыдвиженец), 24 августа, в пятницу — Михаил Дегтярев (ЛДПР), 31 августа, в пятницу — Михаил Балакин («Союз горожан»), 5 сентября, в среду — Вадим Кумин (КПРФ).

Одновременно в теле- и радиоэфире началась также трансляция агитационных роликов и дебатов кандидатов в мэры: на телеканалах «Москва-24» и «Москва Доверие», радиостанциях «Радио Москвы» и «Москва FM». Дебаты стартовали 14 августа, сообщает РИА Новости — на телеканале «Москва Доверие» и радиоканале «Радио Москвы» они идут по вторникам (с 19:10), на телеканале «Москва 24» и радиостанции «Москва FM» — по четвергам (с 20:15). Сергей Собянин от участя в дебатах отказался, выделенное ему время распределено между остальными претендентами.

Прием документов для выдвижения кандидатов Мосизбирком начал 4 июня. На начало предвыборной кампании кандидатом в мэры был, в числе прочих, выпускник МИЭТа летчик-космонавт Сергей Ревин (экологическая партия «Зеленые»). Позже он снял свою кандидатуру в пользу действующего градоначальника Сергея Собянина. Сейчас претендентов на пост мэра осталось пятеро.

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