Партия «Зеленых» сняла с выборов на пост мэра своего кандидата — выпускника МИЭТа, космонавта Сергея Ревина в пользу действующего градоначальника Сергея Собянина. Инициатива принадлежит самому космонавту.

«Мы понимаем, что Собянин делает для города много. У нас (партии „Зеленых“. — Zelenograd.ru) есть своя программа, и мы надеемся, что основная часть пунктов нашей программы будет принята Собяниным в случае его победы, и мы вместе могли бы поработать», — объяснил свою позицию Ревин.

Партия также решила направить в предвыборный штаб Собянина предложение включить космонавта в число доверенных лиц, пишет агентство «Москва».

Программа Ревина состояла из восьми пунктов и, в частности, содержала три уникальных «зеленых» проекта.

Космонавт намерен развивать научно-исследовательскую и образовательную программу по изучению природно-климатических, геофизических и антропогенных явлений на базе малых космических аппаратов. Программа способствует повышению общего и профессионального образования школьников, студентов и аспирантов, включая экологию и аграрные науки, созданию высококвалифицированных рабочих мест.

В планы входит также развитие действующего проекта «Эковизор» — мобильного приложения с текущей информацией об уровне загрязнения воздуха в столице с советами для пользователя, как снизить риск здоровью в случае высокого уровня загрязнения. Еще один проект — установка комплексов по лазерной сортировке мусора.

По состоянию на 24 июня, на пост мэра претендует 21 кандидат: 9 — от партий, 13 — самовыдвиженцы.

Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.