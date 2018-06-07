Российская экологическая партия «Зеленые» выдвинула в мэры Москвы летчика-космонавта, выпускника зеленоградского МИЭТ Сергея Ревина. В его предвыборной программе восемь пунктов, в том числе установка комплексов по лазерной сортировке мусора и мобильное приложение с информацией об уровне загрязнения воздуха в Москве.

Об этом сообщается на сайте партии. Ревин также намерен развивать научно-исследовательскую и образовательную программу по изучению природно-климатических, геофизических и антропогенных явлений на базе малых космических аппаратов. Программа способствует повышению общего и профессионального образования школьников, студентов и аспирантов, включая экологию и аграрные науки, созданию высококвалифицированных рабочих мест.