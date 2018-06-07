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Выпускника МИЭТ выдвинули на пост мэра Москвы 07.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Российская экологическая партия «Зеленые» выдвинула в мэры Москвы летчика-космонавта, выпускника зеленоградского МИЭТ Сергея Ревина. В его предвыборной программе восемь пунктов, в том числе установка комплексов по лазерной сортировке мусора и мобильное приложение с информацией об уровне загрязнения воздуха в Москве.

Об этом сообщается на сайте партии. Ревин также намерен развивать научно-исследовательскую и образовательную программу по изучению природно-климатических, геофизических и антропогенных явлений на базе малых космических аппаратов. Программа способствует повышению общего и профессионального образования школьников, студентов и аспирантов, включая экологию и аграрные науки, созданию высококвалифицированных рабочих мест.

Сергей Ревин родился в Москве в 1966 году, окончил физико-технический факультет МИЭТ по специальности «Автоматика и электроника», работал инженером в НПО «Энергия». Учился в аспирантуре на кафедре педагогики и психологии высшей школы Московского гуманитарного университета. В 2013 году защитил диссертацию на тему: «Формирование экологических понятий у школьников на основе метода аналогии (на примере изучения экосистемы космической станции)».

Первый космический полет Сергей Ревина состоялся 15 мая 2012 года в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-04М», он продолжался 125 суток. На МКС космонавты занимались исследованием природных ресурсов, космической биологией, экологическим мониторингом. Во время своего полета Сергей Ревин участвовал в проведении образовательного эксперимента экологической направленности «Уроки из космоса» и в выпусках программы телестудии Роскосмоса «Пора в космос». Во время сеансов связи Ревин беседовал с ректором МИЭТа Юрием Чаплыгиным и передавал привет из космоса всем абитуриентам, студентам и выпускникам вуза.

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Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. О намерении участвовать в них заявили нынешний мэр Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, муниципальный депутат Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов и другие. Документы на выдвижение кандидатами в мэры будут приниматься до 18:00 2 июля.

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