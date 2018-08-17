Участок с рощей площадью 720 квадратных метров между корпусами 1557 и 1562 сейчас огорожен бетонными блоками. Петиция против строительства ресторана, созданная Александром Кисетовым, набрала более 800 голосов.

Двадцать лет назад местные жители высадили на этом участке более 50 деревьев и кустарников — это берёзы, клёны, липы, вишни, сирень. Они выросли и стали зеленой рощей. «Ценность этой зелёной рощи для жителей тем более важна, что за ней находится крупная, почти всегда забитая парковка более чем на 100 автомобилей, а перед ней проходит шестиполосная дорога улицы Андреевка», отмечает автор. Петиция адресована мэру Москвы, департаменту природопользования и Мосгосстройнадзору.



15 августа на встрече в управе глава района Крюково Андрей Журавлев высказался об этой ситуации. Он подчеркнул свою обеспокоенность и заверил, что управа тоже против этого строительства. При этом у арендатора — ООО «ПиЭмИнвест» — есть право огородить территорию, поскольку юридически этот участок у него в аренде. Но разрешения на вырубку у него пока нет. И если она начнется, жителям надо немедленно звонить в полицию или управу, сказал Журавлев, — «мы нагоним необходимую инспекцию».

Он отметил, что запросы о проверках необходимых документов на застройку (в частности, о границах арендуемого участка) отправлены в инспекцию по недвижимости и административно-техническую инспекцию. По итогам встречи, управа решила создать рабочую группу, чтобы оперативно информировать жителей о ситуации со строительством кафе. Возглавляет ее замглавы управы Эдуард Кирсанов.

Департамент городского имущества заключил договор на аренду этого участка с ООО «ПиЭмИнвест» 29 марта 2012 года. Срок договора — 5 лет 11 месяцев 28 дней. То есть, он закончился в марте этого года. Но, поскольку фирма исправно платила аренду, и ни одна из сторон не заявила о его расторжении, договор автоматически продлили.

Строительство бистро в 15 микрорайоне обсуждалось на публичных слушаниях в 2010 году. Как следует из протокола, практически никто из жителей не высказался против ресторана. При этом депутаты района Крюково были против этой застройки. Тогда участники слушаний активно возражали против строительства спортивного комплекса у корпуса 1519. В итоге спортивный объект исключили из плана застройки, а ресторан оставили. Заодно и магазин, который спустя пять лет втиснули между корпусами 1519, 1520 и 1521. На суде, инициированном местными жителями, выяснилось, что управа потеряла документы публичных слушаний — аудиозапись обсуждения, книгу регистрации участников обсуждения, положенные по регламенту проведения общественных слушаний.