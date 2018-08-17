Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
В 15 микрорайоне могут вырубить рощу для строительства двухэтажного ресторана 17.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Восемь лет назад на публичных слушаниях жители не возражали против строительства точки общепита на участке между корпусами 1557 и 1562. Но когда арендатор, спустя годы, все-таки появился и огородил участок, люди забили тревогу — здесь растут несколько десятков взрослых деревьев, а ресторан собираются строить буквально под окнами жилых домов. Местная власть тоже против стройки, но гарантий, что её остановят, пока нет.

фото: zelenograd.ru

Участок с рощей площадью 720 квадратных метров между корпусами 1557 и 1562 сейчас огорожен бетонными блоками. Петиция против строительства ресторана, созданная Александром Кисетовым, набрала более 800 голосов.

Двадцать лет назад местные жители высадили на этом участке более 50 деревьев и кустарников — это берёзы, клёны, липы, вишни, сирень. Они выросли и стали зеленой рощей. «Ценность этой зелёной рощи для жителей тем более важна, что за ней находится крупная, почти всегда забитая парковка более чем на 100 автомобилей, а перед ней проходит шестиполосная дорога улицы Андреевка», отмечает автор. Петиция адресована мэру Москвы, департаменту природопользования и Мосгосстройнадзору.

15 августа на встрече в управе глава района Крюково Андрей Журавлев высказался об этой ситуации. Он подчеркнул свою обеспокоенность и заверил, что управа тоже против этого строительства. При этом у арендатора — ООО «ПиЭмИнвест» — есть право огородить территорию, поскольку юридически этот участок у него в аренде. Но разрешения на вырубку у него пока нет. И если она начнется, жителям надо немедленно звонить в полицию или управу, сказал Журавлев, — «мы нагоним необходимую инспекцию».

Он отметил, что запросы о проверках необходимых документов на застройку (в частности, о границах арендуемого участка) отправлены в инспекцию по недвижимости и административно-техническую инспекцию. По итогам встречи, управа решила создать рабочую группу, чтобы оперативно информировать жителей о ситуации со строительством кафе. Возглавляет ее замглавы управы Эдуард Кирсанов.

Департамент городского имущества заключил договор на аренду этого участка с ООО «ПиЭмИнвест» 29 марта 2012 года. Срок договора — 5 лет 11 месяцев 28 дней. То есть, он закончился в марте этого года. Но, поскольку фирма исправно платила аренду, и ни одна из сторон не заявила о его расторжении, договор автоматически продлили.

Строительство бистро в 15 микрорайоне обсуждалось на публичных слушаниях в 2010 году. Как следует из протокола, практически никто из жителей не высказался против ресторана. При этом депутаты района Крюково были против этой застройки. Тогда участники слушаний активно возражали против строительства спортивного комплекса у корпуса 1519. В итоге спортивный объект исключили из плана застройки, а ресторан оставили. Заодно и магазин, который спустя пять лет втиснули между корпусами 1519, 1520 и 1521. На суде, инициированном местными жителями, выяснилось, что управа потеряла документы публичных слушаний — аудиозапись обсуждения, книгу регистрации участников обсуждения, положенные по регламенту проведения общественных слушаний.

 Реклама
Новая осенняя коллекция в магазине для беременных и кормящих мам Mama Mia в ТЦ «Энергия» Объявления
EMEX - Качественные запчасти для длинных отпускных поездок на машине Объявления
Детская цирковая студия сестер Фоминых открывается в Зеленограде Объявления
Только до 1 сентября «Ценокос в МебельKing» Объявления
Грудного ребенка в 8-м микрорайоне укусила собака
Как готовится открытие участка М-11 в обход Солнечногорска и Клина
Откуда в Школьном озере берется вода и можно ли там плавать из-за уток?
«Сказки под сосной» — произведения о природе для самых маленьких читают в Доме лани
Начались продажи квартир в новом доме у станции Крюково
Сотрудника «Жилищника» наказали за сломанные качели, с которых упал ребенок
Долгожданный продуктовый магазин у корпуса 921 могут открыть до конца года
Ежегодный праздник «МамаСлёт» - 18 августа библиотеке, корпус 1462
Студенты зеленоградского колледжа выиграли профессиональный чемпионат Worldskills Russia 2018
Африканский барабан отняли у программиста в парке Победы
Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился
Где самые дешевые арбузы и дыни в Зеленограде (а где самые дорогие)
Когда на Крюковской площади решат проблему узкого тротуара?
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
«Контора» - уморительно смешной спектакль об офисных работниках впервые в Зеленограде Объявления
Самые интересные цены на акции августа в техцентре «Автолидер» Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
План по ликвидации борщевика в Подмосковье: минимум три года и сотни миллионов рублей
Пятьсот контейнеров для раздельного сбора мусора установят в московских парках и возле транспортных узлов
«Мосводосток» не согласовал пешеходный мост через городской пруд
Почему сохнут каштаны в Дендропарке и на городских аллеях?
Учебный год в зеленоградских школах начнётся 3 сентября
Бесплатная киноплощадка для детей и взрослых на Центральной площади
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
«Выход на линию в 6:08, встаю в 4:30». Водитель 400-го Сергей Круглов об автобусах, работе и пассажирах
«Покажите мне звук». Музей представил выставку звуковых устройств разных эпох и две частные коллекции
Что внутри новой фабрики чипов «Ангстрем-Т»
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама