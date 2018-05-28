Проектные предложения по реорганизации движения на Центральном и Панфиловском проспекте доработают с учетом мнения специалистов, которые считают, что не надо устраивать наземные переходы возле существующих подземных и надземных. В будущем в проект реконструкции могут включить и Солнечную аллею.



Проект представили в апреле, его разработкой занималось специалисты «Студии транспортного проектирования». Они считают, что благодаря адаптивной регулировке светофоров, после скорость движения из-за дублирования внеуличных переходов наземными не снизится. А у пешеходов будет выбор: ждать, пока загорится «зеленый» или сразу идти в подземный переход, спускаясь и поднимаясь по лестницам.

Как выяснилось, эти предложения еще не согласованы Центром организации дорожного движения (ЦОДД) — заказчиком проекта. «Мы против дублирования подземных и надземных переходов наземными», сказал Zelenograd.ru сотрудник ЦОДД Павел Котов и отметил, что проект будет дорабатываться и меняться.

Также проектировщики предлагают совсем новые пешеходные переходы со светофором — от площади Юности к ЗАГСу и от корпуса 301 к «Детскому миру». Это возражений в ЦОДД не вызывает.