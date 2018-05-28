Проектные предложения по реорганизации движения на Центральном и Панфиловском проспекте доработают с учетом мнения специалистов, которые считают, что не надо устраивать наземные переходы возле существующих подземных и надземных. В будущем в проект реконструкции могут включить и Солнечную аллею.
Проект представили в апреле, его разработкой занималось специалисты «Студии транспортного проектирования». Они считают, что благодаря адаптивной регулировке светофоров, после скорость движения из-за дублирования внеуличных переходов наземными не снизится. А у пешеходов будет выбор: ждать, пока загорится «зеленый» или сразу идти в подземный переход, спускаясь и поднимаясь по лестницам.
Как выяснилось, эти предложения еще не согласованы Центром организации дорожного движения (ЦОДД) — заказчиком проекта. «Мы против дублирования подземных и надземных переходов наземными», сказал Zelenograd.ru сотрудник ЦОДД Павел Котов и отметил, что проект будет дорабатываться и меняться.
Также проектировщики предлагают совсем новые пешеходные переходы со светофором — от площади Юности к ЗАГСу и от корпуса 301 к «Детскому миру». Это возражений в ЦОДД не вызывает.
Идея о том, что подземные и надземные пешеходные переходы — зло, продвигается экспертами-урбанистами в последние годы. Их аргументы: во-первых, они неудобны, и люди тратят больше времени для перехода, чем на уличном. Во вторых, загнать пешеходов под землю — не означает автоматически, что пропускная способность дороги увеличится, а пробок не будет. «Данное утверждение верно только для бессветофорных магистралей, не имеющих одноуровневых пересечений (типа МКАД или Ленинградки), — считает руководитель проекта „Пробок.нет“ Александр Шумский. — Но на городских улицах (особенно в центре) такой подход не работает. Зарыв в землю несколько десятков миллионов рублей, мы, конечно, добьемся увеличения пропускной способности на конкретном участке, но все наши достижения будут полностью нивелированы увеличившейся пробкой буквально через несколько сотен метров». Эксперименты с дублированием внеуличных и уличных пешеходов показывают, что пешеходы в большинстве случаев выбирают улицу.
Реконструкция в ближайшее время может коснуться и Солнечной аллее. Как рассказал Zelenograd.ru источник в департаменте транспорта, в марте мэр Москвы Сергей Собянин пообещал включить весь «круг» Панфиловский проспект — Центральный проспект — Солнечная аллея в программу «Моя улица». Технического задания департаменту капитального ремонта еще не дано, но проектные фирмы уже начали бороться «за место под солнцем».
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В мае
-
Скидки
плитку 3-10%