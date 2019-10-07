Открыли новый пешеходный переход со светофором от площади Юности ко 2-му микрорайону, через Центральный проспект. По соседству расположены ещё два регулируемых перехода, но благодаря синхронизации светофоров, проблем у водителей быть не должно, уверены в компании «СпецДорПроект», которая настраивает светофоры.
Кроме того, что пешеходам меньше надо идти, чтобы перейти дорогу, теперь значительно проще развернуться 19-м автобусу и машинам, которые едут в сторону улицы Летчика Полагушина — пока основной поток машин на Центральном проспекте рядом с ЗАГСом пропускает пешеходов, можно спокойно развернуться.
Рядом хотели сделать ещё один переход — от «Детского мира» к 3-му микрорайону, — но от этой идее в итоге отказались, хотя специалисты уверяли, что пробок бы тоже не было.
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