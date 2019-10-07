Кроме того, что пешеходам меньше надо идти, чтобы перейти дорогу, теперь значительно проще развернуться 19-м автобусу и машинам, которые едут в сторону улицы Летчика Полагушина — пока основной поток машин на Центральном проспекте рядом с ЗАГСом пропускает пешеходов, можно спокойно развернуться.