Освобождение полосы в Савёлкинском проезде откладывается. Чтобы смонтировать пешеходный мост, нужно перекрывать движение на три ночи 19.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Строится надземный переход через Савёлкинский проезд, из-за этого с января закрыта правая полоса движения от префектуры до бизнес-центра при движении от Центрального проспекта. Планировалось смонтировать пролёт моста до 15 марта, а для этого надо перекрывать движение в проезде полностью. Пока дорожники не дают строителям разрешения на это перекрытие.

Сейчас построена опора моста со стороны префектуры и почти готова основная опора со стороны «Флейты» (корпуса 360). Пролётное строение собирают тут же, в Савёлкинском проезде у бизнес-центра — поэтому одна полоса и перекрыта. Монтировать его над проезжей частью можно уже сейчас, но для этого нужно разрешение на перекрытие движения в проезде, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «Гера», строящей мост. Нужно смонтировать три секции, для этого понадобится три ночи. У ЦОДДа [Центра организации дорожного движения] замечания к предлагаемой схеме перекрытия, соответственно, департамент транспорта не даёт разрешения — вопрос решается.

Достроить и открыть пешеходный мост Савёлкинский проезд планируют в мае 2020 года. Это будет третий надземный переход через Савёлкинский проезд. Строить его начали весной 2018 года, а затем работы остановили на девять месяцев — меняли подрядчика и исправляли проект. В прошлом году в ходе благоустройства Центрального проспекта на «зебре» между префектурой и «Флейтой» поставили пешеходный светофор. То есть вопрос с безопасностью пешеходов в этом месте решили, и мост стал фактически не нужен. Раньше специалисты по дорожному движению не разрешали ставить на этом переходе светофор, потом что он «парализует движение» и увеличит количество ДТП. Теперь, с введением адаптивной регулировки светофоров, пробок и увеличения аварий в этом месте не наблюдается. Несмотря на это, мост продолжают строить.

Если после строительства моста «зебру» сохранят, то может оказаться, что мост мало кому нужен.

Архитектурное решение строящегося моста — брутальный стиль, «подчеркнуто массивное и строгое сооружение, перекликающееся с модернистской стилистикой „Флейты“ и префектуры», как анонсировала его Москомархитектура. Опоры моста облицуют травертином. Со стороны префектуры в переходе будет лифт. К корпусу 360 пешеходы будут спускаться по уклону тротуара. Опора моста возле «Флейты» будет меньше, чем у префектуры. Сейчас для продолжения строительства нужно поставить временную опору со стороны корпуса 360, она выйдет на проезжую часть — это тоже временно ограничит движение в проезде.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, савелкинский проезд, мост
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Освобождение полосы в Савёлкинском проезде откладывается. Чтобы смонтировать пешеходный мост, нужно перекрывать движение на три ночи Новости
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