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Одну полосу в Савёлкинском проезде перекроют на два с лишним месяца 26.12.2019 ZELENOGRAD.RU

С 3 января по 15 марта закроют правую полосу движения в Савёлкинском проезде от префектуры до бизнес-центра при движении от Центрального проспекта. Это нужно для сборки пролёта строящегося пешеходного моста. Пешеходный переход от «Флейты» к префектуре будет работать как обычно.

До 15 марта запланирована сборка пролётного строения, для этого строителям выделена территория у ТЦ «Савёлки». Там будет работать гусеничный кран, поэтому и нужно частично перекрыть проезд, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «Гера», ведущей строительство. Монтаж пролёта планируется в марте, когда построят башни-опоры моста с обеих сторон проезда — у префектуры и корпуса 360. Безопасности пешеходов ничего не угрожает, заверили строители, регулируемый переход остаётся на месте. Перекрывать проход возле «Флейты» для строительства моста не будут. Достроить и открыть мост планируют в мае 2020 года.

Строить третий надземный переход через Савёлкинский проезд начали весной 2018 года, а затем работы остановили на девять месяцев — меняли подрядчика и исправляли проект. В этом году в ходе комплексного благоустройства Центрального проспекта на уличном переходе между префектурой и «Флейтой» поставили пешеходный светофор и сделали островок безопасности. То есть решили вопрос с безопасностью пешеходов в этом месте — из-за чего в своё время и решили строить мост. Раньше специалисты по дорожному движению не разрешали ставить светофор, аргументируя тем, что он «парализует движение» и увеличит количество ДТП. Пробок и увеличения аварий в этом месте сейчас не наблюдается. 76% участников опроса «Зеленоград.ру» считают, что уличный переход через Савелкинский проезд надо убрать после открытия пешеходного моста.

Архитектурное решение моста — брутальный стиль, «подчеркнуто массивное и строгое сооружение, перекликающееся с модернистской стилистикой „Флейты“ и префектуры», как анонсировала Москомархитектура. Опоры облицуют травертином. Со стороны префектуры в переходе будет лифт. К корпусу 360 пешеходы будут спускаться по уклону тротуара. Сейчас на месте будущей опоры моста возле «Флейты» только забивают сваи.

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Обсуждение
Анатолий Облаухов
Вчера, 16:31
Наконец-то! Переход, о котором столько говорили большевики! А вы новость так невзрачно обозвали :)
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