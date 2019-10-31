Компания «Гера» начала достраивать надземный пешеходный переход между префектурой и «Флейтой». Работы ведутся возле префектуры. Недавно на этом месте поставили пешеходный светофор, но мост всё равно строят.

На обновленном плакате с информацией срок окончания работ — май 2020 года. Ранее в префектуре сообщили, что «Гере» предстоит выполнить 70% строительных и монтажных работ. Строить третий пешеходный мост через Савелкинский проезд начали полтора года назад — весной 2018-го, а в январе работы остановились. Пока меняли подрядчика и корректировали проект, прошло ещё девять месяцев.

В этом году в ходе комплексного благоустройства Центрального проспекта на уличном переходе между префектурой и «Флейтой» поставили пешеходный светофор и сделали островок безопасности. То есть, всё-таки сделали то, что специалисты не разрешали семь лет назад, говоря, что светофор «парализует движение» и увеличит количество ДТП. Как выяснилось, правильная настройка светофора решает проблему: сейчас каких-либо серьезных пробок и аварий на этом месте не наблюдается.

Эксперт, работающий в области транспортного проектирования, рассказал «Зеленоград.ру», что ещё несколько лет назад в Москве не умели регулировать светофоры так, чтобы при наличии пешеходного светофора не создавалась пробка для машин. Поэтому в планы развития города закладывали внеуличные — подземные и надземные — переходы. Сейчас необходимости в них нет. При этом внеуличные переходы дорого строить, дорого обслуживать и они неудобны для многих людей, которым приходится подниматься и спускаться по лестницам. В итоге департамент строительства строит уже ненужные, но давно запланированные мосты, тогда как департамент транспорта уже может регулировать движение и обеспечивать безопасность без них.

Уберут ли в итоге уличный переход со светофором после открытия пешеходного моста, пока неизвестно. В первоначальном проекте по реконструкции Центрального проспекта, в который затем внесли значительные изменения, внеуличные переходы дублировались «зебрами» со светофорами. Однако, большинство участников опроса «Зеленоград.ру» считают, что надо построить надземный переход, а потом убрать «зебру».