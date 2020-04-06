Устроен временный уличный переход через Савелкинский проезд — между бизнес-центром и «Флейтой». Сделана разметка, но светофор пока не включен, а пешеходы уже пользуются новой «зеброй». Существующий переход у префектуры пока работает, но его планируется выключить. Будьте внимательны.
Переход через проезд появился в субботу 4 апреля. Со стороны корпуса 360 сделали деревянную лестницу — спуск к переходу. Новый переход нужен на период строительства пешеходного моста, объяснили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Когда включат новый светофор и выключат старый, решает подрядчик строительства. На момент публикации компания «Гера», строящая мост, оказалась недоступной для комментариев.
Проблема в том, что «зеброй» уже пользуются пешеходы, но светофор пока не работает. А движение транспорта в Савелкинском проезде по-прежнему оживленное.
В Савелкинском проезде перекрыты участки крайних полос с обеих сторон дороги — для строительства пешеходного моста. Полностью закрыть движение транспорта в проезде планируют в течение трех ночей с 17 по 19 апреля. Это необходимо для монтажа пролета моста.
После достройки и открытия надземного перехода существующий уличный переход у пересечения проезда с Центральным проспектом с большой вероятностью оставят — на этом настаивает ЦОДД. Но пока вопрос не решён.