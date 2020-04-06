Переход через проезд появился в субботу 4 апреля. Со стороны корпуса 360 сделали деревянную лестницу — спуск к переходу. Новый переход нужен на период строительства пешеходного моста, объяснили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Когда включат новый светофор и выключат старый, решает подрядчик строительства. На момент публикации компания «Гера», строящая мост, оказалась недоступной для комментариев.

Проблема в том, что «зеброй» уже пользуются пешеходы, но светофор пока не работает. А движение транспорта в Савелкинском проезде по-прежнему оживленное.

В Савелкинском проезде перекрыты участки крайних полос с обеих сторон дороги — для строительства пешеходного моста. Полностью закрыть движение транспорта в проезде планируют в течение трех ночей с 17 по 19 апреля. Это необходимо для монтажа пролета моста.