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Еще одну полосу Савёлкинского проезда перекроют для строительства пешеходного моста. А потом проезд закроют на три ночи 30.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Сейчас закрыт участок правой полосы дороги возле префектуры из-за монтажа пролетного строения. А с 3 апреля будут перекрывать движение по крайней полосе со стороны «Флейты». Полностью закрыть движение планируют в течение трех ночей с 17 по 19 апреля.

Для строительства временных опор будут перекрывать крайнюю полосу при движении к Центральному проспекту со стороны корпуса 360, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «Гера», строящей надземный переход. Работы будут вестись днём. Пролет моста собирают тут же, возле ТЦ «Савёлки». Монтировать его над проезжей частью планируют в течение трёх ночей, начиная с 17 апреля: ночь с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник. Перекрывать движение будут с 22:00 до 5:00.

Достроить и открыть пешеходный мост Савёлкинский проезд планируют в мае 2020 года. Это будет третий надземный переход через Савёлкинский проезд. Существующий уличный переход со светофором между префектурой и «Флейтой» с большой вероятностью оставят на месте, хотя планировалось убрать его после открытия моста.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, изменение движения транспорта, савелкинский проезд, мост
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Обсуждение
Kill Digit
5 часов назад
Сейчас можно хоть на неделю перекрыть.
А двойку и первый временно пустить по Озёрной аллеи.
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