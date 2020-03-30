Для строительства временных опор будут перекрывать крайнюю полосу при движении к Центральному проспекту со стороны корпуса 360, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «Гера», строящей надземный переход. Работы будут вестись днём. Пролет моста собирают тут же, возле ТЦ «Савёлки». Монтировать его над проезжей частью планируют в течение трёх ночей, начиная с 17 апреля: ночь с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник. Перекрывать движение будут с 22:00 до 5:00.

Достроить и открыть пешеходный мост Савёлкинский проезд планируют в мае 2020 года. Это будет третий надземный переход через Савёлкинский проезд. Существующий уличный переход со светофором между префектурой и «Флейтой» с большой вероятностью оставят на месте, хотя планировалось убрать его после открытия моста.