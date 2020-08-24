Предложения о новых пешеходных переходах в Зеленограде опубликованы на портале «Развитие пешеходной и велосипедной инфраструктур» и одобрены департаментом транспорта. А еще одно — восстановить уличные переходы возле здания суда — отклонено. Рассказываем подробно о каждом решении.
Зимой много лыжников перебегает Озерную аллею, чтобы кратчайшим путем попасть в лес. В лесу есть лыжероллерная трасса, отсюда и популярность пешего маршрута. Летом гуляющие тоже идут в лес через эту дорогу. До ближайшего перехода 200 метров, но перебегают там, где удобно. «Предлагаю узаконить пешеходный переход, которым пользуется много людей», пишет автор этого предложения.
Нынешний регулируемый пешеходный переход через Савелкинский проезд между «Флейтой» и бизнес-центром — временный, на период строительства пешеходного моста. Раньше был один уличный переход — на пересечении с Центральным проспектом. Местные жители перебегали шестиполосную дорогу — так быстрее было попасть в тот же сбербанк, магазин или парк Победы. Поэтому нынешний временный переход пользуется популярностью.
Надземный переход строится, но гораздо проще, быстрее и дешевле поставить и синхронизировать пару наземных (хотя бы через 200-250 метров) или хотя бы сохранить уже поставленный временный переход, отмечает автор предложения.
Еще одно место, где нужен дополнительный переход — в 18-м микрорайоне. Его надо сделать в местном проезде между ТЦ «Атлас» и корпусом 1824. Трафик здесь небольшой, а людей от станции Крюково во дворы ходит много, говорит автор предложения, специалист в проектировании городской среды Василий Стабров.
Эти три предложения дептранс счел целесообразными. Это не значит, что переходы сделают быстро — это только первый шаг.
Ещё одно предложение Стаброва — восстановить наземные переходы на пересечении улицы Каменка и Панфиловского проспекта (между 15, 16, 18 и 20 микрорайонами, у районного суда) отклика не нашло. Эти переходы убрали в 2010 году, когда открыли подземный. Но люди все-таки продолжают ходить по улице, рискуя жизнью. Это ожидаемая реакция дептранса — на перекрестке с интенсивным движением вряд ли будут восстанавливать уличные переходы. «Логика [этого предложения] в том, чтобы требовать невозможного, тогда всякие меньшие вопросы легче согласовывают», пояснил «Зеленоград.ру» Стабров.
Предложения начали принимать после анонсированного департаментом транспорта проекта — создания пространств для пешеходов и велосипедистов. Глава ведомства Максим Ликсутов предлагает каждому жителю города рассказать, как «конкретно у его дома, у его места работы или у его любимого парка» можно сделать удобнее и доступнее транспортную систему, систему велодорожек и велопрокатов, пешеходных дорожек. О своих идеях можно сообщить в постах в соцсетях с хештегом #цоддвработу. Можно написать на электронную почту: koordinator-codd@transport.mos.ru. На основе этих предложений в дептрансе будут:
- создавать дополнительные пешеходные зоны
- обустраивать новые пешеходные переходы в жилых районах
- перенастраивать светофоры, сокращая время ожидания для пешеходов (предполагается, что это избавит от скоплений на перекрестках)
- прокладывать новые велодорожки, размещать новые велопарковки, запустить велопатруль
- создавать дополнительные парковочные места «для тех, кому машина сейчас действительно необходима».