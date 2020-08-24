Восстановить наземный переход у суда

Ещё одно предложение Стаброва — восстановить наземные переходы на пересечении улицы Каменка и Панфиловского проспекта (между 15, 16, 18 и 20 микрорайонами, у районного суда) отклика не нашло. Эти переходы убрали в 2010 году, когда открыли подземный. Но люди все-таки продолжают ходить по улице, рискуя жизнью. Это ожидаемая реакция дептранса — на перекрестке с интенсивным движением вряд ли будут восстанавливать уличные переходы. «Логика [этого предложения] в том, чтобы требовать невозможного, тогда всякие меньшие вопросы легче согласовывают», пояснил «Зеленоград.ру» Стабров.

Предложения начали принимать после анонсированного департаментом транспорта проекта — создания пространств для пешеходов и велосипедистов. Глава ведомства Максим Ликсутов предлагает каждому жителю города рассказать, как «конкретно у его дома, у его места работы или у его любимого парка» можно сделать удобнее и доступнее транспортную систему, систему велодорожек и велопрокатов, пешеходных дорожек. О своих идеях можно сообщить в постах в соцсетях с хештегом #цоддвработу. Можно написать на электронную почту: koordinator-codd@transport.mos.ru. На основе этих предложений в дептрансе будут: