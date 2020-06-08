Монтаж пролётной части пешеходного моста между «Флейтой» и префектурой прошёл в ночь с 5 на 6 июня. Начали в десять часов вечера — закончили к пяти утра. Около часа ночи перекрыли движение по Савёлкинскому проезду, через который устанавливают мост.