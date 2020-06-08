Как устанавливали пролёт моста через Савёлкинский проезд. Смотрите подробное видео 08.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Монтаж пролётной части пешеходного моста между «Флейтой» и префектурой прошёл в ночь с 5 на 6 июня. Начали в десять часов вечера — закончили к пяти утра. Около часа ночи перекрыли движение по Савёлкинскому проезду, через который устанавливают мост.

«Монтаж пролётного строения — весьма зрелищный процесс», — отмечает префектура. Основные его моменты сняли на видео.

Из-за пандемии коронавируса строительство этого надземного пешеходного перехода временно остановили в марте. Раньше планировали закончить стройку в мае, теперь мост должны достроить к началу сентября — Дню города, а доделать — к ноябрю (в том числе благоустроить территорию возле моста).

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Метки:
пешеходный переход, савелкинский проезд, мост
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