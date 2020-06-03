Из-за эпидемии коронавируса строительство надземного пешеходного перехода между «Флейтой» и префектурой останавливали, теперь оно возобновилось. Новый срок достройки моста — к началу сентября, но доделать работы планируют к ноябрю. В ночь с 5-го на 6-е и с 6-го на 7-е июня движение в Савёлкинском проезде перекроют.
Движение будет перекрыто с 1:30 до 5:30, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «Гера», строящей переход. Это нужно для монтажа пролёта моста. Его собирают здесь же, возле здания ТЦ «Савелки» рядом с префектурой.
Стройку остановили в марте, теперь «Гера» рассчитывает завершить основные работы — построить мост — ко Дню города. Потом предстоит доделать часть работ, в том числе благоустроить территорию возле моста.
Пешеходный мост через Савёлкинский проезд строят уже два года, с весны 2018-го. Первый подрядчик работ, по словам префектуры, «не потянул», стройка остановилась на полгода. Второй — «Гера» — занимается строительством уже год. Ранее планировалось завершить все работы в мае этого года.
Вместе с проектом на строительство моста из городского бюджета за эти два года суммарно выделено 373 миллиона рублей. Последний тендер на выполнение остатков работ объявили 1 июня. Но исполнителям в данный момент фактически выплачено 30,5 миллиона рублей — из-за штрафов и расторжений контрактов. В процессе корректировали — проще говоря, переделывали и пересчитывали сметы — проектную документацию и инженерные изыскания.
В частности, решили убрать «зебру» между префектурой и «Флейтой». Но столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) против — там настаивают, что наземный переход надо оставить, он будет дублировать надземный. Пока окончательное решение — убрать или оставить — не принято.