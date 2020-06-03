Из-за эпидемии коронавируса строительство надземного пешеходного перехода между «Флейтой» и префектурой останавливали, теперь оно возобновилось. Новый срок достройки моста — к началу сентября, но доделать работы планируют к ноябрю. В ночь с 5-го на 6-е и с 6-го на 7-е июня движение в Савёлкинском проезде перекроют.

Движение будет перекрыто с 1:30 до 5:30, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «Гера», строящей переход. Это нужно для монтажа пролёта моста. Его собирают здесь же, возле здания ТЦ «Савелки» рядом с префектурой.