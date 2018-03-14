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Началось строительство надземного перехода через Савелкинский проезд 14.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Третий пешеходный мост пройдет между «Флейтой» и префектурой. Пока ведутся подготовительные работы возле детской площадки со стороны 8-го подъезда корпуса 360. Лестница для прохода к уличному переходу через Савелкинский проезд пока открыта.

фото: Zelenograd.ru

Информационного щита о ведущихся работах на месте нет. Конкурс на строительство надземного перехода выиграло ООО «Многофункциональная строительная компания-9», стоимость контракта — 89 миллионов рублей. Еще более 16 млн. ушло на проектирование. Мост должны построить к ноябрю.

Сейчас перейти от корпуса 360 к Центральной площади можно по двум пешеходным мостам, расположенных ближе к Московскому проспекту, и по «зебре» между «Флейтой» и префектурой. В апреле прошлого года комиссия по безопасности дорожного движения решила, что безопасный подземный или надземный переход вместо нерегулируемого всё-таки нужен. Аргументы за переход: его строительство предусмотрено отраслевой схемой размещения внеуличных пешеходных переходов, разработанной НИиПИ Генплана Москвы.

Строительство четырех надземных переходов от «Флейты» к Центральной площади было запланировано ещё в конце 1960-х.

С другой стороны от «Флейты» ведется подготовка к строительству шести жилых домов. Забором огорожена практически вся территория между «Флейтой» и школой, детским садом, корпусами 340, 345, 348. Здесь также нет щита с подробной информацией о ведущихся работах, хотя за забором вырубают деревья. Въезды на парковки и проезд между корпусом 360, зданием лицея и детского сада к Московскому проспекту пока открыты.

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