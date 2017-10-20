Пешеходный мост между «Флейтой» и префектурой могут открыть уже через год

Сроки стройки вместе с пуско-наладочными работами и благоустройством — 10,5 месяцев. Если подрядчик определится в середине ноября, то к следующей осени мост построят. На строительство выделено около 97 миллионов рублей.

Пешеходный мост пройдет над Савёлкинским проездом между корпусом 360 и подъездом к префектуре. В ходе работ пересадят деревья и кустарники со стороны «Флейты», а вход с этой же сторону в переход проложат по газону. Восстановление газона тоже есть в списке работ. Тротуары со стороны корпуса 360 после строительства моста уже не нужны, как и деревянная лестница, ведущая от дома к дороге, поэтому их сломают. В переходе будет лифт.

Ранее Москомархитектура представила проект пешеходного моста через Савелкинский проезд — сооружение в стиле брутализма, перекликающееся стилистикой с модернизмом «Флейты» и префектуры.