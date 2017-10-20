4 комментария
Пешеходный мост между «Флейтой» и префектурой могут открыть уже через год 20.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Надземный пешеходный переход через Савелкинский проезд — от префектуры к «Флейте» — на месте существующей «зебры» могут построить и открыть уже через год. Сейчас на строительство моста объявлен конкурс.

Перемещение пешеходов
Источник: stroi.mos.ru

Сроки стройки вместе с пуско-наладочными работами и благоустройством — 10,5 месяцев. Если подрядчик определится в середине ноября, то к следующей осени мост построят. На строительство выделено около 97 миллионов рублей.

Пешеходный мост пройдет над Савёлкинским проездом между корпусом 360 и подъездом к префектуре. В ходе работ пересадят деревья и кустарники со стороны «Флейты», а вход с этой же сторону в переход проложат по газону. Восстановление газона тоже есть в списке работ. Тротуары со стороны корпуса 360 после строительства моста уже не нужны, как и деревянная лестница, ведущая от дома к дороге, поэтому их сломают. В переходе будет лифт.

Ранее Москомархитектура представила проект пешеходного моста через Савелкинский проезд — сооружение в стиле брутализма, перекликающееся стилистикой с модернизмом «Флейты» и префектуры.

Сейчас перейти от корпуса 360 к Центральной площади можно по двум пешеходным мостам, расположенных ближе к Московскому проспекту, и по «зебре» между «Флейтой» и префектурой. В апреле прошлого года комиссия по безопасности дорожного движения решила, что безопасный подземный или надземный переход вместо нерегулируемого всё-таки нужен. Аргументы за переход: его строительство предусмотрено отраслевой схемой размещения внеуличных пешеходных переходов, разработанной НИиПИ Генплана Москвы.

Ранее комиссия не разрешила сдвинуть нерегулируемый переход в Савелкинском проезде, неудобный и пешеходам, и водителям. Светофор поставить тоже нельзя. Автоинспекция считает, что это место не является очагом концентрации ДТП с пострадавшими. Мелкие аварии на пересечении Центрального проспекта и Савелкинского проезда происходят часто.

Строительство четырех надземных переходов от «Флейты» к Центральной площади было запланировано ещё в конце 1960-х.

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Обсуждение
In -cognitus
20 октября
почему не хотят поставить светофор или кнопку? на повороте напротив префектуры сделали светофор( по Центральному проспекту ,поворот -разворот направо ,где 400-е поворачиваются)
Иван
21 октября
Потомучто 97 миллионов можно с бюджета дёрнуть
Барри
21 октября
Отлично, теперь мы СПЕЦИАЛЬНО строим говно в стиле говна, это теперь by design
Igor K____
Вчера, 16:27
Пешеходный мост между «Флейтой» и префектурой могут открыть уже через год
КРУТО! При Лужкове научились возводить 17ти этажные дома,такие как в 20м микрорайоне, за 9 месяцев.А тут мост больше чем за год,нет слов
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