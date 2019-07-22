На достройку моста через Савелкинский проезд — официально это называется «выполнение остатков работ» — выделено 68 миллионов рублей, предыдущему подрядчику было выплачено за сделанное 19 миллионов. Прошлый сделал около 30% объема работ. Новому генподрядчику предстоит построить собственно переход, высадить 8 кленов и 7 рябин, сирень и дерен, а также устроить газоны площадью 2,6 тысячи кв. метров, сообщили Zelenograd.ru в департаменте стрительства. По контракту, завершить работы должны в мае 2020 года.

Пешеходный мост в стиле брутализма решили построить после поиска решений, продолжавшегося несколько лет, — что делать с опасной «зеброй» в Савелкинском проезде, неудобной и пешеходам, и водителям. Комиссия по безопасности дорожного движения не разрешила сдвигать этот переход или ставить там светофор. В 2017 году комиссия решила, что подземный или надземный переход вместо нерегулируемого всё-таки нужен. Аргументы за переход: его строительство предусмотрено отраслевой схемой размещения внеуличных пешеходных переходов, разработанной НИиПИ Генплана Москвы. Строительство надземных переходов от «Флейты» к Центральной площади было запланировано ещё в конце 1960-х.

Фирма «Гера», которая будет достраивать мост, раньше занималась в Зеленограде расширением и строительством подземных и надземных переходов на Панфиловском проспекте, Солнечной аллее, улице Гоголя, строила первую очередь развязки на 40 километре Ленинградского шоссе, строила дублер Кутузовского шоссе у 23 микрорайона.