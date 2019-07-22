На стройплощадке у «Флейты» после полугодового перерыва появился новый подрядчик строительства надземного перехода. Предстоит доделать 70% работ. Мост теперь обещают построить к маю следующего года.
Строить третий пешеходный мост через Савелкинский проезд — между префектурой и «Флейтой» — начали весной 2018 года, а в январе работы остановились. По словам префектуры, подрядчик — «МСК-9» — не «потянул» работу и сорвал сроки. Пока с ним расторгали контракт, объявляли новый конкурс и заключали новый договор, прошло шесть месяцев. Новый подрядчик — компания «Гера» — в июне занимался подготовительными работами, а сейчас поставил бытовки на своей стройплощадке у 8-го подъезда корпуса 360. Щит с информацией о строительном объекте так и не поменяли — на нём всё та же устаревшая прошлогодняя информация о подрядчике и сроках.
На достройку моста через Савелкинский проезд — официально это называется «выполнение остатков работ» — выделено 68 миллионов рублей, предыдущему подрядчику было выплачено за сделанное 19 миллионов. Прошлый сделал около 30% объема работ. Новому генподрядчику предстоит построить собственно переход, высадить 8 кленов и 7 рябин, сирень и дерен, а также устроить газоны площадью 2,6 тысячи кв. метров, сообщили Zelenograd.ru в департаменте стрительства. По контракту, завершить работы должны в мае 2020 года.
Пешеходный мост в стиле брутализма решили построить после поиска решений, продолжавшегося несколько лет, — что делать с опасной «зеброй» в Савелкинском проезде, неудобной и пешеходам, и водителям. Комиссия по безопасности дорожного движения не разрешила сдвигать этот переход или ставить там светофор. В 2017 году комиссия решила, что подземный или надземный переход вместо нерегулируемого всё-таки нужен. Аргументы за переход: его строительство предусмотрено отраслевой схемой размещения внеуличных пешеходных переходов, разработанной НИиПИ Генплана Москвы. Строительство надземных переходов от «Флейты» к Центральной площади было запланировано ещё в конце 1960-х.
Фирма «Гера», которая будет достраивать мост, раньше занималась в Зеленограде расширением и строительством подземных и надземных переходов на Панфиловском проспекте, Солнечной аллее, улице Гоголя, строила первую очередь развязки на 40 километре Ленинградского шоссе, строила дублер Кутузовского шоссе у 23 микрорайона.
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