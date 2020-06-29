А партия «Зелёная альтернатива» предложила мэрии переделать под пешеходную зону часть Патриарших прудов. Причина — москвичам не нравятся пробки, «тусующиеся» в ночное время мотоциклисты и их громкая музыка в окрестностях пруда. Это не новая тенденция для Москвы — ещё в 2013 году стала пешеходной одна из старейших улиц города — Никольская — ведущая от Лубянки к Красной площади.

И до сих пор мэрия декларирует заботу о пешеходах: больше переходов, дорожек и велосипедистов. Согласно рекомендациям Минтранса, пешеходная зона должна выглядеть так, чтобы ее хотелось посещать. Однако в Зеленограде с этим пока не задаётся. Например, Центральная площадь (между ДК и префектурой) — это по сути большая парковка в будни и неуютный асфальтированный плац по выходным. Новый широкий тротуар вдоль Центрального проспекта остался недоделанным, без обещанной велодорожки. На других улицах просто нечего делать. Например, на предложение сделать пешеходной Яблоневую аллею один на читатель написал: «Мне тяжело представить адекватного человека, который там будет гулять — там одни алкаши на парапете отираются».

Самая сложная задача — придумать, что делать с парковками. Во многих европейских городах ограничивают автомобильное движение и увеличивают число общественного транспорта. Например, так сделали в Осло, закрыв все парковочные места в центре города. Но перед этим правительство увеличило число автобусных остановок, сократило интервал между автобусами, снизило стоимость проездных билетов и заменило парковки велодорожками.

Меры сработали. Автомобилисты пересели на велосипеды и общественный транспорт. Многие стали ходить пешком. Но только в центре Осло, а центр там совсем небольшой — несколько раз помещается внутри Садового кольца. При этом недовольных водителей и бизнесменов тоже было много. Последние переживали, что без автомобилей люди перестанут ездить в центр за шоппингом. Опасения предпринимателей оказались напрасными: за несколько лет число посетителей центра Осло увеличилось на 10 процентов. У магазинов стало больше потенциальных покупателей.

Это идеальный сценарий создания города для пешеходов. Однако каждый мегаполис может ждать судьба американского города Каламазу. Там в прошлом веке пытались отказаться от пользования автомобилями. Власть и предприниматели создали около 200 пешеходных зон. А к середине 2000-х, их осталось всего 15. Проект провалился из-за нехватки парковочных мест. А также из-за нежелания горожан переходить на общественный транспорт. Поэтому не любой город готов стать пешеходным.

Напишите в комментариях, какие улицы или площади в Зеленограде можно сделать постоянно или временно пешеходными.