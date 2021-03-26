«Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» — это некоммерческий фонд, призванный улучшить городскую среду с помощью данных современной урбанистики. Горпроекты работают, чтобы инвалиды чувствовали себя полноценными членами общества, по улицам было безопасно передвигаться на велосипедах, а общественный транспорт был удобным. В январе отделение фонда открылось в Зеленограде, его возглавил бывший кандидат в муниципальные депутаты района Савелки Илья Селиверстов. Мы поговорили с ним о самых острых проблемах нашего города, противостоянии между водителями и пешеходами и участии жителей в исследованиях Горпроектов.
Я познакомился с «Городскими проектами» еще в 2017 году, когда были муниципальные выборы. Осенью 2020 года, когда случилась авария на Георгиевском проспекте, где насмерть сбили девушку, я написал им. Спросил, что можно с этим сделать, как повлиять на власти, чтобы они сделали переход безопаснее и вообще занялись этой проблемой. Так мне и предложили открыть отделение «Городских проектов» в Зеленограде.
В январе объявили об открытии отделения, провели выборы, и я стал главой отделения. Сейчас зеленоградские «Городские проекты» состоят из людей, которые зарегистрировались на [основном] сайте проекта, присоединились к отделению. Это и студенты, и люди за 30, есть многодетные мамы, инвалид-колясочник — всего примерно 40 человек. Чтобы стать участником проекта, необязательно обладать экспертными знаниями: во-первых, у нас есть федеральный штаб Горпроектов, который нам помогает, во-вторых, у нас есть урбанист, у которого мы консультируемся. Остальные люди интересуются темой, но не обладают экспертными знаниями — пока, по крайней мере.
Пока что мы работаем над тем, что уже известно: явные ошибки, неудобные перекрестки, например. Иногда пишем в общеобразовательном ключе: например, вот есть подземные переходы, они неудобны по таким-то причинам, их лучше дублировать «зебрами». Причём это касается не только этого конкретного перехода, а всех их в целом.
У нас есть несколько отделов: одни занимаются соцсетями, другие — безопасностью городской среды, проводят исследования. Например, считают, сколько людей идет по подземному переходу, сколько — по «зебре». Потом сравнивают эти данные и приходят к выводу, что внеуличный переход пользуется гораздо меньшей популярностью, чем обычная «зебра». Сейчас мы проводим такое исследование по поводу нового надземного перехода на Центральном проспекте.
Еще есть группа сторонников, которую интересует внешний вид нашего города. Они хотят, чтобы на фасадах появился дизайн-код для вывесок и рекламы, серые будки можно было бы закрашивать законными граффити, а дорожные знаки не представляли из себя кислотное месиво.
Если кто-то пришлет нам в соцсети или на почту сообщение о проблемах городской среды, которые их беспокоят, мы обязательно проверим это место, проведем исследование и постараемся помочь с устранением проблемы. Пока что у нас маленькая аудитория и таких сообщений нет, но со временем, я думаю, мы будем обрабатывать такую информацию, потому что мы тоже не все знаем и бываем не во всех уголках города.
Одной из наиболее острых проблем Зеленограда мы считаем очень широкие улицы — что в старом, что в новом городе. У нас взлетные полосы вместо улиц, на которых нет никаких ограждений, просто узкий тротуар и широченная проезжая часть, через которую даже переходов нормальных нет.
Еще одна проблема — большое количество надземных и подземных переходов, потому что они неудобны для пешеходов, но наша префектура, к сожалению, убирает наземное дублирование этих переходов из проектов реконструкции улиц. Мы постараемся повлиять на это и продвигать в массы мнение, что внеуличных переходов у нас быть не должно.
И третья проблема — это парковка, во многих районах огромные проблемы с этим, а районы к тому же еще и уплотняются, строится новое жилье. Машины просто не помещаются. Это опасно, к нуждающимся может не доехать машина пожарных или скорой помощи. Также из-за нескольких рядов машин не видно пешеходов, они выскакивают прямо перед машинами, что создает аварийные ситуации. Машины необходимо убирать из дворов. Не получится организовать современный безопасный двор, если в нём продолжат бесконтрольно парковаться автомобилисты.
Сейчас ущемляются права пешеходов, и им эти права как раз надо возвращать. В устройстве городской среды очень много внимания уделяется автомобилям, а пешеходам, наоборот, мало. Хотя основными участниками движения являются как раз пешеходы. Если улучшать систему общественного транспорта, делать улицы удобнее и безопаснее, то это только улучшит положение обычных водителей. Если часть людей с машин пересядут на общественный транспорт, станут пользоваться велосипедами и самокатами, больше ходить пешком, то машин в городе станет меньше.
Если переходов [на улицах] станет больше, город не встанет. Водители почему-то считают, что если поставить светофор, то обязательно будет пробка. Но если у нас стоят два светофора в разных концах улицы, это означает огромную пробку в разных концах улицы — машины стоят по 5-10 минут. Или они могут стоять по 20-30 секунд на нескольких светофорах на протяжении улицы, то есть для машин ничего не изменится, но люди смогут комфортнее и безопаснее переходить дорогу.
Мы уже отправили одно обращение в Департамент транспорта Москвы по поводу работы социального такси. Нам в этом помогла депутат Мосгордумы Дарья Беседина. У нас в процессе написание ещё нескольких обращений — их модерирует федеральный штаб, пока у нас еще мало опыта в этом. В дальнейшем мы планируем писать обращения, ходить на встречи с чиновниками, участвовать в слушаниях, в заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения — если сможем туда попасть.
Жители могут присоединяться к нашему отделению, приходя со своими идеями, сообщая о проблемах в городе. Также можно участвовать в наших исследованиях в качестве волонтеров.
Донаты на свою деятельность мы пока не собираем. Когда у нас будет некоторое количество проектов и статей на сайте, на основном сайте «Городских проектов» появится наша собственная фандрайзинговая страничка. Сейчас можно жертвовать только федеральному штабу, но если указать в сообщении конкретный город, средства отправят к нам.