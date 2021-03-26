Как Горпроекты пришли в Зеленоград

Я познакомился с «Городскими проектами» еще в 2017 году, когда были муниципальные выборы. Осенью 2020 года, когда случилась авария на Георгиевском проспекте, где насмерть сбили девушку, я написал им. Спросил, что можно с этим сделать, как повлиять на власти, чтобы они сделали переход безопаснее и вообще занялись этой проблемой. Так мне и предложили открыть отделение «Городских проектов» в Зеленограде.

В январе объявили об открытии отделения, провели выборы, и я стал главой отделения. Сейчас зеленоградские «Городские проекты» состоят из людей, которые зарегистрировались на [основном] сайте проекта, присоединились к отделению. Это и студенты, и люди за 30, есть многодетные мамы, инвалид-колясочник — всего примерно 40 человек. Чтобы стать участником проекта, необязательно обладать экспертными знаниями: во-первых, у нас есть федеральный штаб Горпроектов, который нам помогает, во-вторых, у нас есть урбанист, у которого мы консультируемся. Остальные люди интересуются темой, но не обладают экспертными знаниями — пока, по крайней мере.