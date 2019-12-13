Какие меры надо принять, чтобы в городе перестали погибать пешеходы, планируют обсудить на комиссии по безопасности дорожного движения, которая должна пройти до конца года. Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в Центре организации дорожного движения после трагической гибели двух пешеходов на улице Каменка. Смерти на Каменке 5 декабря, а также целая серия наездов на пешеходов в последующие дни, вызывает большую тревогу зеленоградцев. Поэтому мы отправили в префектуру запрос на аккредитацию. Это описанная в законе формальная просьба разрешить присутствовать на заседании комиссии, так как «граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности органов власти» — так сказано в законе о СМИ.

Однако заместитель префекта Дмитрий Морозов отказал в аккредитации, сославшись на то, что положением о комиссии присутствие представителей СМИ не предусмотрено. Между тем в этом же документе сказано, что комиссия «организует информирование общественности о деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения» и работает с любыми организациями. Что хочет скрыть префектура, не допуская СМИ на заседание комиссии, от решения которой зависит жизнь каждого зеленоградца, неизвестно.