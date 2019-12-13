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Префектура отказала редакции «Зеленоград.ру» в доступе на заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Это противоречит положению о её работе 13.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Какие меры надо принять, чтобы в городе перестали погибать пешеходы, планируют обсудить на комиссии по безопасности дорожного движения, которая должна пройти до конца года. Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в Центре организации дорожного движения после трагической гибели двух пешеходов на улице Каменка. Смерти на Каменке 5 декабря, а также целая серия наездов на пешеходов в последующие дни, вызывает большую тревогу зеленоградцев. Поэтому мы отправили в префектуру запрос на аккредитацию. Это описанная в законе формальная просьба разрешить присутствовать на заседании комиссии, так как «граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности органов власти» — так сказано в законе о СМИ.

Однако заместитель префекта Дмитрий Морозов отказал в аккредитации, сославшись на то, что положением о комиссии присутствие представителей СМИ не предусмотрено. Между тем в этом же документе сказано, что комиссия «организует информирование общественности о деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения» и работает с любыми организациями. Что хочет скрыть префектура, не допуская СМИ на заседание комиссии, от решения которой зависит жизнь каждого зеленоградца, неизвестно.

Префектура также отказала многодетным матерям в проведении акции памяти жертв ДТП и возложила ответственность за отсутствие «лежачего полицейского» на опасном переходе на департамент транспорта.

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Должны ли журналисты быть допущены на заседание комиссии по безопасности дорожного движения?
Да, жители имеют право знать детали обсуждаемых решений
Нет, вся информация будет в протоколе
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 96 человек
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Обсуждение
Александр Панфилов
3 часа назад
Считаю, что присутствие СМИ на совещании, при сложившейся ситуации - обязательно! Протокол протоколом, но и сам ход совещания очень важен. Есть ли разные мнения по разрешению ситуации, у кого какое? Или нам просто покажут формальный протокол без выводов, предложений, сроков и ответственных.
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Префектура отказала редакции «Зеленоград.ру» в доступе на заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Это противоречит положению о её работе Новости
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