Трагедия произошла 5 декабря на улице Каменка: автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину и двух маленьких девочек. Бабушка и пятилетняя внучка от полученных травм скончались, выжившая двухлетняя попала в больницу. Эксперты считают, что проблема не cтолько в невнимательности водителей и пешеходов, сколько в неправильном проектировании городской среды.
Надо обязательно подсвечивать все пешеходные переходы, сказал «Зеленоград.ру» технический директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович. Эта компания за свой счет организовала подсветку трех переходов в Зеленограде (один регулируемый и два нерегулируемых) — специально, чтобы наглядно продемонстрировать, как должно быть везде. Пешеходы видны на подсвеченных переходах на порядок лучше, это прямо влияет на безопасность.
Проблема освещения важная, но далеко не главная, отмечает Антонович. Нужно перепроектировать улицы, делать островки безопасности, сужать полосы, «успокаивать» трафик, снижать разрешенную скорость до 50 км/ч, делать регулируемые пешеходные переходы на дорогах с двумя полосами в каждом направлении. И кратно повышать штрафы за нарушение ПДД.
«Дело ещё в наплевательском отношении водителями к процессу вождения, в неуважении к пешеходам, постоянном отвлечении на телефон. С другой стороны, пешеходы безответственно относятся к собственной безопасности, пребывая в иллюзии, что их видно, когда они выходят на переход. У нас перестали гибнуть в машинах — теперь убивают пешеходов», подчеркнул Антонович.
«Пешеходный переход в месте аварии спроектирован без успокоения трафика, на этом участке улицы Каменка можно безнаказанно ехать со скоростью 80 км/ч и сбивать всё на своём пути. Или 100 км/ч за штраф в 250 рублей. При этом предельная скорость, когда человек имеет шанс выжить после столкновения — 50 км/ч, — говорит специалист в проектировании городской среды Василий Стабров. — На переходе не предусмотрены ни островок безопасности, ни сужение полос, ни лежачие полицейские, ни контрастное освещение, ни подсветка перехода. Ничего, что способствовало бы снижению скорости перед зеброй и улучшению взаимной видимости пешеходов и водителей. При этом переход оборудован полным набором для иллюзии безопасности: желтой зеброй и знаками в желтых рамках. К сожалению, ГИБДД и ЦОДД не понимают, что эти вещи не спасают жизни и не делают улицу безопасной».
«Это, безусловно, тяжелый страшный случай, — прокомментировали в зеленоградском отделе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). — Какие меры надо принять, будет обсуждаться в префектуре на окружной комиссии по безопасности дорожного движения, она должна пройти до конца этого года. Меры обязательно будут приняты. Но — ничего не поможет, если в голове у водителя… сложно подобрать цензурное слово».
считая, что ОНИ ТО умнее и решат правильно... Организация дорожного движения около Площади Юности - яркий тому пример! До реконструкции Центрального проспекта было плохо, сейчас еще хуже! Такое впечатление, что сделали ВСЕ что можно, чтобы стало хуже! Один дополнительный пешеходный переход напротив ЗАГСа - чего стоит! - каждый день езжу - ни разу не видел, чтобы по нему пешеходы ходили!...
Поворот налево и разворот (в сторонц префектуры) так и не разнесли! А нужно было всего лишь добавить полосу для разворота за счет центрального газона (который НИКОМУ не нужен...). Разметка после дополнительного перехода при въезде на полосу поворота налево ТОЖЕ сделана не правильно и создает путаницу и аварийные ситуации! Светофор на углу площади Юности (нижняя секция) закрыт табличкой "СТОП"! Когда подъезжаешь, его не видно! (Писал -в ЦОДД до реконструкции, поправили кое-как, теперь опять все сделали через Ж..). Бордюрный камень перед новым пешеходным переходом (в сторону Панфиловского проспекта) абсолютно прямоугольный, высотой более 20см! Налететь на него - точно в лучшем случае останешься без колеса и подвески! (в худшем -авария!). Такие бордюрные камни (и их высота, которая д.б. не более 15см! по ГОСТу!)вообще ничему не соответствуют!
Я мог бы еще 2 страницы недостатков и глупостей перечислять - и это только на одном участке, длиной 100м!
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Отдельно хочется сказать и о пешеходах (я как и все одновременно и пешеходом являюсь! :-)…
В связи с ужесточением ПДД по отношению к водителям, водители стали нормально пропускать пешеходов на переходах (да и не на переходах тоже) и это хорошо! НО! Пешеходы возомнили, что ТЕПЕРЬ им вообще не нужно смотреть по сторонам, переходя улицу, можно заткнуть уши наушниками и смотреть в смартфон!... и т.д. Я уже не говорю о темном времени суток, гололеде и т.д...
Так что, в любом случае, доля вины всегда есть и на пешеходе и на водителе... Ну и конечно на тех, кто проектирует, строит и обслуживает дороги и улицы!