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«У нас перестали гибнуть в машинах — теперь убивают пешеходов». Эксперты о причинах гибели ребенка на «зебре» 06.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Трагедия произошла 5 декабря на улице Каменка: автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину и двух маленьких девочек. Бабушка и пятилетняя внучка от полученных травм скончались, выжившая двухлетняя попала в больницу. Эксперты считают, что проблема не cтолько в невнимательности водителей и пешеходов, сколько в неправильном проектировании городской среды.

«У нас перестали гибнуть в машинах — теперь убивают пешеходов»

Надо обязательно подсвечивать все пешеходные переходы, сказал «Зеленоград.ру» технический директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович. Эта компания за свой счет организовала подсветку трех переходов в Зеленограде (один регулируемый и два нерегулируемых) — специально, чтобы наглядно продемонстрировать, как должно быть везде. Пешеходы видны на подсвеченных переходах на порядок лучше, это прямо влияет на безопасность.

Проблема освещения важная, но далеко не главная, отмечает Антонович. Нужно перепроектировать улицы, делать островки безопасности, сужать полосы, «успокаивать» трафик, снижать разрешенную скорость до 50 км/ч, делать регулируемые пешеходные переходы на дорогах с двумя полосами в каждом направлении. И кратно повышать штрафы за нарушение ПДД.

«Дело ещё в наплевательском отношении водителями к процессу вождения, в неуважении к пешеходам, постоянном отвлечении на телефон. С другой стороны, пешеходы безответственно относятся к собственной безопасности, пребывая в иллюзии, что их видно, когда они выходят на переход. У нас перестали гибнуть в машинах — теперь убивают пешеходов», подчеркнул Антонович.

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«ГИБДД и ЦОДД не понимают…»

«Пешеходный переход в месте аварии спроектирован без успокоения трафика, на этом участке улицы Каменка можно безнаказанно ехать со скоростью 80 км/ч и сбивать всё на своём пути. Или 100 км/ч за штраф в 250 рублей. При этом предельная скорость, когда человек имеет шанс выжить после столкновения — 50 км/ч, — говорит специалист в проектировании городской среды Василий Стабров. — На переходе не предусмотрены ни островок безопасности, ни сужение полос, ни лежачие полицейские, ни контрастное освещение, ни подсветка перехода. Ничего, что способствовало бы снижению скорости перед зеброй и улучшению взаимной видимости пешеходов и водителей. При этом переход оборудован полным набором для иллюзии безопасности: желтой зеброй и знаками в желтых рамках. К сожалению, ГИБДД и ЦОДД не понимают, что эти вещи не спасают жизни и не делают улицу безопасной».

«Сложно подобрать цензурное слово»

«Это, безусловно, тяжелый страшный случай, — прокомментировали в зеленоградском отделе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). — Какие меры надо принять, будет обсуждаться в префектуре на окружной комиссии по безопасности дорожного движения, она должна пройти до конца этого года. Меры обязательно будут приняты. Но — ничего не поможет, если в голове у водителя… сложно подобрать цензурное слово».

Кто в большей степени отвечает за трагедию на Каменке?
Водитель, который совершил наезд
Пешеходы, которые не убедились в безопасности перехода
Власти, которые не сделали безопасную среду
Проголосовали 246 человек
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Обсуждение
Наталия Богатырева
4 часа назад
Я год назад влетела на неосвещенном участке Заводской улицы на строительный мусор, так этот ЦОДД приехал, зафиксировал, и прокомментировал, чтобы я дальше никуда не обращалась. Прислали трактор, который со мной стоял все время, чтобы дождаться, когда я уеду, и "замести следы". Сотрудники ГИБДД ехали 6 часов с улицы Заводская на улицу Заводская. Но я их все же дождалась. Составили заявление, но которое потом куда-то засунули в ящик и сказали, что никого найти НЕ ВОЗМОЖНО. Но я нашла машины, которые возят по этому проезду строительный мусор (кстати, и до сегодняшнего дня, так что будьте осторожны, водители!) А найти их было несложно, т.к. идет строительство на Георгиевском проспекте, я проследила их путь... Но как это все и кому предъявить????? В результате у меня оторван бампер, помята защита картера, пробит глушитель. Но виновных ни ЦОДД, ни ГИБДД - чтобы никому не отвечать за это, на всякий случай, - никто искать не станет. И сейчас вот этот представитель ЦОДД обвиняет водителя, кого угодно, только не себя, конечно... При всем этом на этом же участке Заводской улицы аж ДВА! вообще неосвещенных пешеходных перехода и ни одного фонаря! В общем, "дорога смерти"... И это в черте города Зеленоград!
Юрий Комличенко
3 часа назад
В Европе в большенстве ГОРОДСКИХ улиц скорость ограничена 30 км час! У нас чудаки на букву М разрешили 60, прибавили 20, а другие чудаки на ту же букву прибавляют еще от себя 10-20 едут 90-100! Что и кому здесь непонятно! Нужно подсвечивать переходы, но главное - подсвечивать МОЗГИ! И штраф за превышение скорости в ГОРОДЕ должн быть не менее 30000-50000 тыс руб!
Наталия Богатырева
3 часа назад
Уважаемый Юрий! Я везла в машине детей и ехала максимально осторожно, да еще при том условии, что я двигалась в полном мраке, и поэтому моя скорость была не более 30 км/ч. Меня это, увы, не спасло. За мной таким же образом влетели еще 2 машины, с разными последствиями. И потом еще бы были бы участники, просто я вовремя поставила аварийный знак перед строительным мусором, чтобы никто уже не мог это повторить.
Наталия Богатырева
2 часа назад
Юрий еще и дает ложную информацию. Если верить Википедии, то нигде нет 30 км/ч, минимальная 48, а в общем везде 50.
скорость.doc
87 Кб
Наталия Богатырева
2 часа назад
Я совсем не оправдываю водителя, и совсем не оправдываю пешехода-бабушку, они оба оказались не внимательны на дороге. Но у нас опрос на сайте о том, кто виноват изначально - а это, конечно, местные власти, которые не позаботились о наличии, в первую очередь, "лежачих полицейских" - их там просто НЕТ! и об освещении.
скорость.doc
87 Кб
Сергей Иодловский
2 часа назад
Чтобы мы сейчас не написали, это не повлияет на решение Суда. А обвинят водителя ! Потому что пешеходный переход. Много отвлечений отвождения, очень много. Порой думаешь, что гаджеты рулят ! Это касается как водителей, так и пешеходов всех возрастов. У нас вечно проводят рейды против водителей, а вот контроля за пешеходами совсем не видно. Случаи единичные. Если говорите о повышении штрафа для водителей, то соответственно это нужно делать и для пешеходов. Пешеходы потеряли страх, зато есть наглость. Редки случаи, когда пешеход перед переходом улицы убедится в безопасности - в случной безопасности, для себя. Смотрят не на дорогу, а телефон, капюшон на голове, наушники в ушах. Таким не досигналишься. "Лежащие полицейские" необходимо установить правильно - перед пешеходным переходом, а не 10-30 метрах от него. На ул. Каменка так и есть, и данное происшествие тому подтверждение. Соболезную родственникам погибших.
Вадим Гусман
1 час назад
К сожалению, ЦОДД, ГИБДД, Префектура не считают необходимым прислушиваться к мнениям граждан,
считая, что ОНИ ТО умнее и решат правильно... Организация дорожного движения около Площади Юности - яркий тому пример! До реконструкции Центрального проспекта было плохо, сейчас еще хуже! Такое впечатление, что сделали ВСЕ что можно, чтобы стало хуже! Один дополнительный пешеходный переход напротив ЗАГСа - чего стоит! - каждый день езжу - ни разу не видел, чтобы по нему пешеходы ходили!...
Поворот налево и разворот (в сторонц префектуры) так и не разнесли! А нужно было всего лишь добавить полосу для разворота за счет центрального газона (который НИКОМУ не нужен...). Разметка после дополнительного перехода при въезде на полосу поворота налево ТОЖЕ сделана не правильно и создает путаницу и аварийные ситуации! Светофор на углу площади Юности (нижняя секция) закрыт табличкой "СТОП"! Когда подъезжаешь, его не видно! (Писал -в ЦОДД до реконструкции, поправили кое-как, теперь опять все сделали через Ж..). Бордюрный камень перед новым пешеходным переходом (в сторону Панфиловского проспекта) абсолютно прямоугольный, высотой более 20см! Налететь на него - точно в лучшем случае останешься без колеса и подвески! (в худшем -авария!). Такие бордюрные камни (и их высота, которая д.б. не более 15см! по ГОСТу!)вообще ничему не соответствуют!
Я мог бы еще 2 страницы недостатков и глупостей перечислять - и это только на одном участке, длиной 100м!
========
Отдельно хочется сказать и о пешеходах (я как и все одновременно и пешеходом являюсь! :-)…
В связи с ужесточением ПДД по отношению к водителям, водители стали нормально пропускать пешеходов на переходах (да и не на переходах тоже) и это хорошо! НО! Пешеходы возомнили, что ТЕПЕРЬ им вообще не нужно смотреть по сторонам, переходя улицу, можно заткнуть уши наушниками и смотреть в смартфон!... и т.д. Я уже не говорю о темном времени суток, гололеде и т.д...

Так что, в любом случае, доля вины всегда есть и на пешеходе и на водителе... Ну и конечно на тех, кто проектирует, строит и обслуживает дороги и улицы!
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