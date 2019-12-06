«У нас перестали гибнуть в машинах — теперь убивают пешеходов»

Надо обязательно подсвечивать все пешеходные переходы, сказал «Зеленоград.ру» технический директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович. Эта компания за свой счет организовала подсветку трех переходов в Зеленограде (один регулируемый и два нерегулируемых) — специально, чтобы наглядно продемонстрировать, как должно быть везде. Пешеходы видны на подсвеченных переходах на порядок лучше, это прямо влияет на безопасность.

Проблема освещения важная, но далеко не главная, отмечает Антонович. Нужно перепроектировать улицы, делать островки безопасности, сужать полосы, «успокаивать» трафик, снижать разрешенную скорость до 50 км/ч, делать регулируемые пешеходные переходы на дорогах с двумя полосами в каждом направлении. И кратно повышать штрафы за нарушение ПДД.



«Дело ещё в наплевательском отношении водителями к процессу вождения, в неуважении к пешеходам, постоянном отвлечении на телефон. С другой стороны, пешеходы безответственно относятся к собственной безопасности, пребывая в иллюзии, что их видно, когда они выходят на переход. У нас перестали гибнуть в машинах — теперь убивают пешеходов», подчеркнул Антонович.