Плафоны дополнительной подсветки освещают не только проезжую часть, но и зону ожидания на тротуаре, рассказали в компании «СпецДорПроект», которая выполнила работы.

Особенно это важно на улице Каменка, где находится детская поликлиника, пешеходов много, а светофора нет. Кроме подсветки, на этом переходе поставили светофоры т7, которые постоянно мигают желтым сигналом, предупреждая водителей, что здесь надо быть внимательней.