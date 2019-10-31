На двух пешеходных переходах поставили дополнительную подсветку 31.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Два пешеходных перехода в Зеленограде стали безопаснее. Дополнительной подсветкой оборудовали регулируемый переход в Савелкинском проезде и нерегулируемый переход на улице Каменка.

Плафоны дополнительной подсветки освещают не только проезжую часть, но и зону ожидания на тротуаре, рассказали в компании «СпецДорПроект», которая выполнила работы.

Особенно это важно на улице Каменка, где находится детская поликлиника, пешеходов много, а светофора нет. Кроме подсветки, на этом переходе поставили светофоры т7, которые постоянно мигают желтым сигналом, предупреждая водителей, что здесь надо быть внимательней.

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