Достаточно ли освещены дороги в Зеленограде?
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Два пешеходных перехода в Зеленограде стали безопаснее. Дополнительной подсветкой оборудовали регулируемый переход в Савелкинском проезде и нерегулируемый переход на улице Каменка.
Плафоны дополнительной подсветки освещают не только проезжую часть, но и зону ожидания на тротуаре, рассказали в компании «СпецДорПроект», которая выполнила работы.
Особенно это важно на улице Каменка, где находится детская поликлиника, пешеходов много, а светофора нет. Кроме подсветки, на этом переходе поставили светофоры т7, которые постоянно мигают желтым сигналом, предупреждая водителей, что здесь надо быть внимательней.