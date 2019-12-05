Напротив остановки «Пенсионный фонд» в 16 микрорайоне на пешеходном переходе сбили двух детей и одного взрослого, в четверг сообщили Зеленоград.ру очевидцы. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ против водителя автомобиля. 5-летняя девочка вскоре скончалась, а бабушка и внучка 2017 года рождения сейчас находятся в реанимации.

Автомобиль двигался по улице Каменка в сторону Георгиевского проспекта и в 18:35 сбил трех человек, переходивших дорогу рядом по пешеходному переходу. «Одного ребенка сейчас в реанимационный автомобиль занесли, взрослого не трогают, а второго осматривают» — пишут очевидцы. Самостоятельно пострадавшие не могли двигаться. Стоявшие рядом говорили, что у сбитой женщины была разбита половина головы, но она дышала.

В полиции сообщили, что одна из девочек, 2014 года рождения, погибла. Состояние здоровья выживших тяжелое — по данным СК они находятся в реанимации.

С водителем проводятся следственные действия, он не сбежал, как сообщали очевидцы. Также «мама» оказалась бабушкой девочек.