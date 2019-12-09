Как стало известно «Зеленоград.ру», за субботу и воскресенье специалисты компании «СпецДорПроект» установили освещение на десяти нерегулируемых пешеходных переходах в Зеленограде. Это произошло после ДТП на переходе через Каменку, в котором погибли два человека, в том числе пятилетний ребёнок.

Сейчас в городе подсвечены следующие переходы:

улица Каменка, возле остановки «Пенсионный фонд»;

улица Каменка, возле остановки «корпус 1645»;

улица Каменка, между корпусами 2006 и 1641;

улица Каменка, возле остановки «Детская поликлиника»;

улица Логвиненко, возле остановки «Дворец единоборств»;

улица Логвиненко, возле остановки «Школа искусств»;

улица Новокрюковская, корпус 1824 (два перехода);

Панфиловский проспект, напротив «Перекрестка» в корпусе 1550;

Панфиловский проспект, от ТК «Рекорд» к корпусу 1539;

Панфиловский проспект, возле стоматологической поликлиники;

Савёлкинский проезд, от «Флейты» к префектуре.

Сразу после гибели пешеходов появилась петиция к властям с требованием осветить все пешеходные переходы в Зеленограде. Сейчас её подписали почти десять тысяч человек.

«Пешеходы видны на подсвеченных переходах на порядок лучше, это прямо влияет на безопасность», — сказал «Зеленоград.ру» технический директор «СпецДорПроекта» Константин Антонович, который также входит в окружную комиссию по безопасности дорожного движения и живет в Зеленограде. В конце октября «СпецДорПроект» организовал подсветку трёх переходов в Зеленограде (один регулируемый и два нерегулируемых) — специально, чтобы наглядно продемонстрировать, как должно быть везде.

Получить комментарии «СпецДорПроекта» об установке в выходные пока не удалось. Редакция «Зеленоград.ру» направила запрос в префектуру о ситуации с безопасностью на пешеходных переходах.