1
Десять пешеходных переходов подсветили в Зеленограде за минувшие выходные 09.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Как стало известно «Зеленоград.ру», за субботу и воскресенье специалисты компании «СпецДорПроект» установили освещение на десяти нерегулируемых пешеходных переходах в Зеленограде. Это произошло после ДТП на переходе через Каменку, в котором погибли два человека, в том числе пятилетний ребёнок.

Сейчас в городе подсвечены следующие переходы:

  • улица Каменка, возле остановки «Пенсионный фонд»;
  • улица Каменка, возле остановки «корпус 1645»;
  • улица Каменка, между корпусами 2006 и 1641;
  • улица Каменка, возле остановки «Детская поликлиника»;
  • улица Логвиненко, возле остановки «Дворец единоборств»;
  • улица Логвиненко, возле остановки «Школа искусств»;
  • улица Новокрюковская, корпус 1824 (два перехода);
  • Панфиловский проспект, напротив «Перекрестка» в корпусе 1550;
  • Панфиловский проспект, от ТК «Рекорд» к корпусу 1539;
  • Панфиловский проспект, возле стоматологической поликлиники;
  • Савёлкинский проезд, от «Флейты» к префектуре.

Сразу после гибели пешеходов появилась петиция к властям с требованием осветить все пешеходные переходы в Зеленограде. Сейчас её подписали почти десять тысяч человек.

«Пешеходы видны на подсвеченных переходах на порядок лучше, это прямо влияет на безопасность», — сказал «Зеленоград.ру» технический директор «СпецДорПроекта» Константин Антонович, который также входит в окружную комиссию по безопасности дорожного движения и живет в Зеленограде. В конце октября «СпецДорПроект» организовал подсветку трёх переходов в Зеленограде (один регулируемый и два нерегулируемых) — специально, чтобы наглядно продемонстрировать, как должно быть везде.

Получить комментарии «СпецДорПроекта» об установке в выходные пока не удалось. Редакция «Зеленоград.ру» направила запрос в префектуру о ситуации с безопасностью на пешеходных переходах.

Читайте также
На переходе, где погибли люди, спешно сделали «лежачего полицейского». Но он должен там быть уже три года. Хроника преступной халатности
Еще одно решение — установка светофоров с кнопкой вызова пешеходной фазы на всех нерегулируемых переходах в Зеленограде. Поддерживаете ли вы его?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 86 человек
 Реклама
Реклама
Обсуждение
Max Petrov
2 часа назад
Гдеж Вы раньше были? Антонович! Куда Вы с комиссией смотрели? Чем Вы вообще там занимаетесь? Надо было дождаться смертей, чтобы за 3 дня наложить лежачих и развесить лампы? И почему спецдорпроект занимался освещением? Разве не должны проводиться торги? И разве это нормально что в Комиссию, которая решает, что надо установить дополнительное освещение (дополнительные расходы для города) входит директор компании, доходы которой зависят от того какое решение примет комиссия? Это называется конфликт интересов и должно пресекаться по закону!!!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Десять пешеходных переходов подсветили в Зеленограде за минувшие выходные Новости
На переходе, где погибли люди, спешно сделали «лежачего полицейского». Но он должен там быть уже три года. Хроника преступной халатности Истории
«Рты закрыли, и слушаем: сейчас вы как хотите расходитесь домой — в школе взрывное устройство». Что показала двухдневная эвакуация в школах и детсадах Истории
«Водители ездят быстро, потому что им позволяет это делать инфраструктура». Фонд «Городские проекты» о причинах гибели в Зеленограде двух пешеходов Истории
«У нас перестали гибнуть в машинах — теперь убивают пешеходов». Эксперты о причинах гибели ребенка на «зебре» Истории
Ещё 13 дополнительных электричек Москва — Зеленоград назначают с 9 декабря Новости
Проезд в автобусах и метро подорожает с 1 февраля. Кроме безлимитных проездных Новости
В третьем микрорайоне откроется «Пятерочка». Двадцать пятая в Зеленограде Новости
Добавлять автобусы на 400 «экспрессе» некуда, ждать недолго, пересядем на МЦД. Мнение префектуры Истории
Содержание и капремонт домов подорожают с 1 января. Электричество, вода и отопление — с июля Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру