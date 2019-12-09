Женщину и ребёнка задавили насмерть на улице Каменка на «зебре» между корпусами 1649 и 2013 в минувший четверг. А спустя всего три дня дорожные службы установили здесь «лежачего полицейского». Но дело уже не только в том, что о безопасности задумываются только после трагедии — «Зеленоград.ру» выяснил, что «лежачий полицейский» должен был появиться ещё в 2016 году, через год здесь уже погиб один человек, а сотни местных жителей безуспешно умоляли власти решить проблему буквально накануне. Налицо недобросовестное исполнение своих обязанностей теми, кто отвечает за безопасность.
В месте аварии, не считая плотной жилой застройки, с одной стороны детский сад, с другой — школа и детский сад. Дорога — улица Каменка — с перепадами высоты: при движении в сторону Георгиевского проспекта поднимается вверх, переход издалека не видно. В эту сторону и ехала врезавшаяся в людей машина. А вот, что было до этого.
24 мая 2016 года зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения разрешила установку «лежачего полицейского» на этом переходе, у корпуса 2013. Поводом стали «новые национальные стандарты» — требования к техническому обустройству наземных переходов, ранее только рекомендуемые ГИБДД, стали обязательными.
Так, в ГОСТ Р 52605-2006 появилось требование делать искусственные неровности (ИН) за 10-15 метров до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений. Кроме того, стали обязательными использование дорожных знаков «Пешеходный переход» на светоотражающих щитах желто-зеленого цвета и установка пешеходных ограждений перильного типа у переходов на улицах и дорогах, расположенных вдоль детских учреждений.
Школа-сад практически вплотную стоит к улице Каменка. ООО «Стройпроект» должно было сделать схему установки ИН. Местная автоинспекция — подготовить и передать в префектуру развернутое обоснование для этой установки и панорамное фото места установки. Префектура (начальник управления строительства и транспорта) — отправить эти материалы в Городскую комиссию по упорядочению размещения ИН в Москве (она находится в мэрии). Если она одобрит, поставить ИН должны были зеленоградские «Автомобильные дороги» до 20 августа 2016 года.
«Лежачие полицейские» так и не появилось (их нет на архивных съемках трёх картографических сервисов). На каком этапе кто и что именно не сделал, неизвестно. При этом возле каждого нерегулируемого перехода на улице Каменка — кроме этого — есть искусственные неровности.
20 марта 2017 года в 20:15 на этом переходе было уже довольно темно. 46-летний мужчина переходил по нему дорогу в сторону 16 микрорайона и почти в конце перехода его сбила машина. В первые минуты после происшествия он говорил, что с ним всё в порядке и ничего не болит. Но к приезду «скорой» почувствовал себя плохо и ощутил боль в ногах. В больницу его привезли уже в крайне тяжелом состоянии, десять дней его пытались реанимировать, но безуспешно.
Попала ли эта смерть в статистику ГИБДД неизвестно, ведь человек умер далеко не сразу, но связь смерти и наезда очевидна. Как бы там ни было, никаких изменений на дороге после этого случая не произошло.
Родители, живущие в домах 16 и 20 микрорайонов, постоянно слышали от своих детей истории об индицентах на этом переходе. Резкие торможения машин не были редкостью. В сентября жительница корпуса 1649 Елена В. начала собирать подписи под обращением к главе муниципалитета Крюково Веронике Федотовой с просьбой сделать «лежачего полицейского» возле этого перехода.
«При переходе из 16 микрорайона слева парковочные карманы и пригорок, очень плохой обзор. Водители не видят пешеходов, а пешеходам, чтобы увидеть машины, приходится выходить с тротуара на проезжую часть» , — говорилось в обращении, под которым подписались 143 человека. 8 октября письмо отнесли в муниципалитет.
Ровно через месяц, 8 ноября, Елена получила ответ от Федотовой, что обращение переправили в управу Крюково и надо подождать ещё месяц.
А ещё через месяц, 8 декабря на переходе установили «лежачего полицейского». Формально муниципалитет и управа уложились в сроки. Но для бабушки и внучки было уже поздно — они погибли тремя днями раньше.