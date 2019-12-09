Май 2016 — «признать целесообразным установку искусственной неровности»

24 мая 2016 года зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения разрешила установку «лежачего полицейского» на этом переходе, у корпуса 2013. Поводом стали «новые национальные стандарты» — требования к техническому обустройству наземных переходов, ранее только рекомендуемые ГИБДД, стали обязательными.

Так, в ГОСТ Р 52605-2006 появилось требование делать искусственные неровности (ИН) за 10-15 метров до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений. Кроме того, стали обязательными использование дорожных знаков «Пешеходный переход» на светоотражающих щитах желто-зеленого цвета и установка пешеходных ограждений перильного типа у переходов на улицах и дорогах, расположенных вдоль детских учреждений.

Школа-сад практически вплотную стоит к улице Каменка. ООО «Стройпроект» должно было сделать схему установки ИН. Местная автоинспекция — подготовить и передать в префектуру развернутое обоснование для этой установки и панорамное фото места установки. Префектура (начальник управления строительства и транспорта) — отправить эти материалы в Городскую комиссию по упорядочению размещения ИН в Москве (она находится в мэрии). Если она одобрит, поставить ИН должны были зеленоградские «Автомобильные дороги» до 20 августа 2016 года.

«Лежачие полицейские» так и не появилось (их нет на архивных съемках трёх картографических сервисов). На каком этапе кто и что именно не сделал, неизвестно. При этом возле каждого нерегулируемого перехода на улице Каменка — кроме этого — есть искусственные неровности.