1
После гибели ребенка на «зебре» появилась петиция с требованием подсветить все пешеходные переходы в Зеленограде 06.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Трагедия произошла 5 декабря на улице Каменка: автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину и двух маленьких девочек. Бабушка и пятилетняя внучка от полученных травм скончались, выжившая двухлетняя — в больнице. Этот переход, как и многие другие, не подсвечивается — требуем сделать освещение на всех переходах, говорится в петиции, адресованной зеленоградской префектуре и дорожным специалистам.

Петиция размещена на сайте change.org 6 декабря. На момент публикации её подписали почти пять тысяч человек. В комментариях поддерживают требование не только нормально осветить переходы, но и принять другие меры: поставить светофоры, «лежачих полицейских», запретить парковку возле переходов — чтобы у пешеходы и водители видели друг друга, а также массово установить камеры видеонаблюдения.

Надо обязательно подсвечивать все пешеходные переходы, сказал «Зеленоград.ру» технический директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович. Эта компания за свой счет организовала подсветку трех переходов в Зеленограде (один регулируемый и два нерегулируемых) — специально, чтобы наглядно продемонстрировать, как должно быть везде. Пешеходы видны на подсвеченных переходах на порядок лучше, это прямо влияет на безопасность.

Комплект специальных плафонов с правильной апертурой стоит около 80 тысяч рублей. Стоимость подключения зависит от возможностей по подключению к электричеству — с этим возникают большие организационные сложности, говорит эксперт.

70 процентов читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что дороги в городе освещены плохо.

Читайте также
«Проблема освещения важная, но далеко не главная» — эксперты о причинах гибели ребенка на «зебре»
Считаете ли вы, что освещение решит проблему с безопасностью переходов?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 125 человек
 Реклама
Реклама
Обсуждение
Roman Turaev
2 часа назад
Надо строить больше подземных переходов. Как на Панфиловском проспекте. У нас и днём сбивают людей на переходах. Освещение не поможет особо.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«У нас перестали гибнуть в машинах — теперь убивают пешеходов». Эксперты о причинах гибели ребенка на «зебре» Истории
Содержание и капремонт домов подорожают с 1 января. Электричество, вода и отопление — с июля Новости
После гибели ребенка на «зебре» появилась петиция с требованием подсветить все пешеходные переходы в Зеленограде Новости
Ещё 13 дополнительных электричек Москва — Зеленоград назначают с 9 декабря Новости
Финалы «Городской теннисной лиги» Афиша
Проезд в автобусах и метро подорожает с 1 февраля. Кроме безлимитных проездных Новости
Добавлять автобусы на 400 «экспрессе» некуда, ждать недолго, пересядем на МЦД. Мнение префектуры Истории
Открыт сбор средств семье погибших в аварии на улице Каменка бабушки с внучкой Новости
Массовая эвакуация в школах и садах повторилась Новости
«Левый фронт» и гражданские активисты Зеленограда приглашают на встречу о России будущего: Удальцов, Развозжаев, Шевченко, Ульянченко Афиша
В третьем микрорайоне откроется «Пятерочка». Двадцать пятая в Зеленограде Новости
Человека, следившего за безопасностью вырубки в зеленоградском лесопарке, убило деревом Новости
Здоровье выжившей в аварии на улице Каменка девочки стабилизировалось Новости
Женщину сбили на тротуаре возле школы в Никольском проезде перед МЖК. Она в реанимации Новости
Zelenograd Dev Meetup — декабрь 2019 Афиша
Ищем информацию о зеленоградском синхротроне Истории
© 1997–2019 Зеленоград.ру