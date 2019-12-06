Трагедия произошла 5 декабря на улице Каменка: автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину и двух маленьких девочек. Бабушка и пятилетняя внучка от полученных травм скончались, выжившая двухлетняя — в больнице. Этот переход, как и многие другие, не подсвечивается — требуем сделать освещение на всех переходах, говорится в петиции, адресованной зеленоградской префектуре и дорожным специалистам.

Петиция размещена на сайте change.org 6 декабря. На момент публикации её подписали почти пять тысяч человек. В комментариях поддерживают требование не только нормально осветить переходы, но и принять другие меры: поставить светофоры, «лежачих полицейских», запретить парковку возле переходов — чтобы у пешеходы и водители видели друг друга, а также массово установить камеры видеонаблюдения.



Надо обязательно подсвечивать все пешеходные переходы, сказал «Зеленоград.ру» технический директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович. Эта компания за свой счет организовала подсветку трех переходов в Зеленограде (один регулируемый и два нерегулируемых) — специально, чтобы наглядно продемонстрировать, как должно быть везде. Пешеходы видны на подсвеченных переходах на порядок лучше, это прямо влияет на безопасность.

Комплект специальных плафонов с правильной апертурой стоит около 80 тысяч рублей. Стоимость подключения зависит от возможностей по подключению к электричеству — с этим возникают большие организационные сложности, говорит эксперт.

70 процентов читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что дороги в городе освещены плохо.