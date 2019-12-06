«У нас перестали гибнуть в машинах — теперь убивают пешеходов». Эксперты о причинах гибели ребенка на «зебре»
Многие читатели выразили соболезнования семье погибших в аварии бабушки с внучкой. В трудный момент решено было оказать материальную поддержку родственникам. Хотя здоровье 2-летней выжившей девочки стабилизировалось, ей тоже могут потребоваться средства на лечение.---
Средства собирает мама ребенка, из группы в детском саду, в которую ходила 5-летняя девочка, погибшая в ДТП. Получатель Крючкова Анна Владимировна. «Зеленоград.ру» проверил надежность получателя.
Средства можно переводить:
- на карту Сбербанка по номеру телефона 8 (926) 141-87-20, Анна Владимировна К. (с пометкой «в память о Марине»)
- по номеру карты 4276 3801 5404 4478
- по реквизитам:
Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB)
Получатель: КРЮЧКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Номер счёта: 40817810938151762620
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счёт: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773643001
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