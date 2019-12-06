Многие читатели выразили соболезнования семье погибших в аварии бабушки с внучкой. В трудный момент решено было оказать материальную поддержку родственникам. Хотя здоровье 2-летней выжившей девочки стабилизировалось, ей тоже могут потребоваться средства на лечение.---

Средства собирает мама ребенка, из группы в детском саду, в которую ходила 5-летняя девочка, погибшая в ДТП. Получатель Крючкова Анна Владимировна. «Зеленоград.ру» проверил надежность получателя.



Средства можно переводить: