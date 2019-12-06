Открыт сбор средств семье погибших в аварии на улице Каменка бабушки с внучкой 06.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Многие читатели выразили соболезнования семье погибших в аварии бабушки с внучкой. В трудный момент решено было оказать материальную поддержку родственникам. Хотя здоровье 2-летней выжившей девочки стабилизировалось, ей тоже могут потребоваться средства на лечение.---

Средства собирает мама ребенка, из группы в детском саду, в которую ходила 5-летняя девочка, погибшая в ДТП. Получатель Крючкова Анна Владимировна. «Зеленоград.ру» проверил надежность получателя.

Средства можно переводить:

  • на карту Сбербанка по номеру телефона 8 (926) 141-87-20, Анна Владимировна К. (с пометкой «в память о Марине»)
  • по номеру карты 4276 3801 5404 4478
  • по реквизитам:
    Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB)
    Получатель: КРЮЧКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
    Номер счёта: 40817810938151762620
    Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК
    БИК: 044525225
    Корр. счёт: 30101810400000000225
    ИНН: 7707083893
    КПП: 773643001

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