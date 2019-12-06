Здоровье выжившей в аварии на улице Каменка девочки стабилизировалось 06.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Во вчерашней аварии напротив остановки «Пенсионный фонд» погибли 5-летняя девочка и ее бабушка. Но 2-летняя малышка выжила и приходит в норму.

«Состояние девочки улучшилось и она идет на поправку» — передали Зеленоград.ру знакомые с семьей погибших. Об этом семье рассказали врачи.

В четверг в 18:35 автомобиль двигался по улице Каменка в сторону Георгиевского проспекта и сбил трех человек, переходивших дорогу рядом по нерегулируемому и неосвещенному пешеходному переходу. Самостоятельно пострадавшие не могли двигаться. 5-летняя девочка погибла в карете «скорой помощи». Стоявшие рядом говорили, что у сбитой женщины была разбита половина головы, но она дышала. Позже правоохранительные органы сообщили, что она скончалась в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ против водителя автомобиля. С водителем проводятся следственные действия.

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