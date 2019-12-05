Маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе в 16 микрорайоне 05.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Напротив остановки «Пенсионный фонд» в 16 микрорайоне сбили двух детей и одного взрослого, сообщили Зеленоград.ру очевидцы. Сейчас на месте происшествия работает полиция и «скорая помощь».

Автомобиль двигался по улице Каменка в сторону Георгиевского проспекта, когда сбил трех человек, переходивших дорогу рядом по пешеходному переходу. «Одного ребенка сейчас в реанимационный автомобиль занесли, взрослого не трогают, а второго осматривают» — пишут очевидцы. Это означает, что самостоятельно пострадавшие не могли двигаться.

Позже всех троих погрузили в реанимационный автомобиль. ГИБДД осматривает машину и опрашивает свидетелей. Состояние здоровья пострадавших и другие подробности ДТП сейчас выясняются.

«Это была мама с двумя детьми, старшая дочка в тяжёлом состоянии, у мамы что-то с головой, крови на асфальте много» — добавляют очевидцы. Стоявшие рядом говорят, что у сбитой женщины была разбита половина головы, но она дышала.

Следим за развитием событий.

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