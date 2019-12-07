В развитых странах нет такого разгула правил, когда нарушать вроде бы можно, и ничего за это не будет. Там понимают, что каждый лишний км/ч скорости — это ещё одна смерть на дороге. И если у нас так гордятся «особым путём» России, спешим разочаровать: такой особый путь нам не нужен.

Так было не всегда. Даже в преуспевшей в сфере дорожной безопасности Швеции до середины 90-х всё было не так гладко. После очередной аварии, когда на мокрой магистрали на юге Стокгольма водитель не справился с управлением и погибло пять человек, директор по транспортной безопасности Шведского дорожного управления Клас Тингваль решил для себя: хватит. Хватит обвинять водителей. Хватит принимать смерти как данность. Хватит верить в то, что люди не будут допускать ошибки. И вот, позаимствовав у авиации и медицины идею, что сама система должна быть безопасной, он предложил её министру транспорта.