О том, как всего одна авария иногда переворачивает всю политику государства относительно безопасности на дорогах, рассказывает в своей статье «Одна авария — значительные последствия» фонд «Городские проекты», но предупреждает, что до этого лучше не доводить.
Авария 5 декабря в Зеленограде, когда автомобиль на полной скорости сбил семью с двумя детьми, снова обнажила все недостатки плохого проектирования улиц. Это и взлётная полоса вместо улицы, на которой тяжело разогнаться, и плохо оборудованный пешеходный переход, на котором нет ни островка безопасности, ни сужения перед ним, а сам он плохо освещён и мог бы быть приподнят. При реконструкции улиц в Зеленограде не задумываются о том, что простые действия могут спасти человеческие жизни. Наоборот, там из проектов убирают пешеходные переходы и делают всё, «лишь бы не было пробок». Трагедия 5 декабря — не первая: недавно как раз в том месте, где по замыслу должен был быть пешеходный переход, но его в последний момент убрали из проекта, сбили пенсионерку.
Водители ездят быстро не потому, что им хочется рисковать жизнями людей — им позволяет это делать инфраструктура, при которой комфортно ездить именно с такой скоростью. Всё взаимосвязано: и скоростной режим в городе, и допустимое превышение на 20 км/ч, и даже Яндекс.Навигатор, где сигнал о превышении включается только спустя 20 км/ч. А люди продолжают гибнуть.
В развитых странах нет такого разгула правил, когда нарушать вроде бы можно, и ничего за это не будет. Там понимают, что каждый лишний км/ч скорости — это ещё одна смерть на дороге. И если у нас так гордятся «особым путём» России, спешим разочаровать: такой особый путь нам не нужен.
Так было не всегда. Даже в преуспевшей в сфере дорожной безопасности Швеции до середины 90-х всё было не так гладко. После очередной аварии, когда на мокрой магистрали на юге Стокгольма водитель не справился с управлением и погибло пять человек, директор по транспортной безопасности Шведского дорожного управления Клас Тингваль решил для себя: хватит. Хватит обвинять водителей. Хватит принимать смерти как данность. Хватит верить в то, что люди не будут допускать ошибки. И вот, позаимствовав у авиации и медицины идею, что сама система должна быть безопасной, он предложил её министру транспорта.
Парламент Швеции тогда беспокоился только об одном: о сбалансированности. Звучит похоже на речи большинства наших депутатов: «Наш бюджет сбалансирован. Нужно соблюдать баланс. Баланс — самое главное». Протест Класа Тингваля заключался в неприятии такого подхода: самое важное — не мнимый баланс, а человеческая жизнь. Сначала над ним посмеялись и заявили: «Директор по транспортной безопасности, который говорит о нулевой смертности на дорогах, долго на должности не задержится». Затем задумались — и в 1996 году проект программы начали обсуждать на федеральном уровне. А ещё год спустя была принята программа Vision Zero.
В Лондоне показателен пример площади Бэнк, ранее считавшейся одной из самых опасных в городе. После того, как в июне 2015 года на ней насмерть сбили велосипедистку, люди вышли протестовать; лондонские велосипедисты устроили три акции за шесть дней; властям ничего не оставалось, кроме как ограничить движение по площади в будние дни. Впоследствии город предпринял дальнейшие шаги ради безопасности улиц — например, снизил скорость в центре, в зоне платного въезда, до 30 км/ч.
Именно такие меры, которые позволяют снизить скорость автомобилей, сократить расстояние между сторонами улицы, переждать посередине потоков автомобилей позволяют предотвратить ситуации, когда водители с огромной скоростью несутся через пешеходные переходы, потому что удобно. Дело за чиновниками. А пока имеем то, что имеем: пресс-релизы, где они обращаются к водителям, пешеходам и родителям. И никто не задаёт себе вопрос: «Что мы сделали не так?».
Все пешеходы пользуются автобусами и так же как и все будут стоять в огромных пробках из за этих сужений и прочих запретов.
Как минимум нерегулируемые переходы лучше оборудовать светофорами.