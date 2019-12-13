Пятого декабря на «зебре» между корпусами 1649 и 2013 на улице Каменка насмерть задавили женщину и ребёнка. Два года назад здесь тоже погиб пешеход. «Лежачий полицейский» должен был появиться возле этого перехода ещё три года назад. Оказывается, его не сделали из-за «технической невозможности». Которая внезапно появилась сразу после трагедии.

На месте аварии, не считая плотной жилой застройки, с одной стороны — детский сад, с другой — школа и детский сад. Дорога — улица Каменка — с перепадами высоты: при движении в сторону Георгиевского проспекта поднимается вверх, переход издалека не видно. В эту сторону и ехала врезавшаяся в людей машина. 24 мая 2016 года зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения разрешила установку «лежачего полицейского» (официально он называется «искусственная неровность» — ИН) на этом переходе, у корпуса 2013. Поводом стали «новые национальные стандарты» — требования к техническому обустройству наземных переходов, ранее только рекомендуемые ГИБДД, стали обязательными.

Так почему неровность, снижающая скорость транспорта, не появилась? Решения префектуры должна одобрить городская комиссия по упорядочению размещения ИН в Москве. В июне 2016 года решение префектуры об установке ИН у перехода с обоснованием было, как положено, отправлено в эту комиссию на согласование. 26 августа того же года рабочая группа комиссии решила, что «лежак» у перехода нужен, но установить его технически невозможно. Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в префектуре, не уточнив, в чём заключается эта невозможность.

Через три дня после смертельного наезда на пешеходов у «зебры» между корпусами 1649 и 2013 появился «лежачий полицейский» — сначала уложили препятствие с одной стороны улицы, потом с другой. Значит, всё-таки технически установить ИН было возможно.

Председателем городской комиссии по упорядочению размещения ИН в момент ее создания был тогдашний руководитель департамента транспорта Николай Лямов. Он утвердил регламент и состав упомянутой рабочей группы комиссии. Возглавлял группу начальник управления развития дорожно-транспортной инфраструктуры департамента транспорта Александр Бурдин (сейчас работает в ГК «Автодор», да и управления такого нет). Его заместители — первый замруководителя государственного «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД) и начальник дорожной инспекции Объединения административно-технических инспекций города Москвы. В состав группы входят сотрудники департаментов ЖКХ, образования, здравоохранения, ГИБДД и «Мосгортранса».

Работает ли эта комиссия сейчас, неизвестно. В нынешних решениях об установке ИН окружной комиссии по безопасности дорожного движения она не упоминается.

Установка «лежачих полицейских» на дорогах регламентирована ГОСТ 52605–2006. В частности, их должны делать за 10-15 метров до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений. И «допускается делать» на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий. Официально переход на Каменке очагом аварийности до ДТП 5 декабря не считался.