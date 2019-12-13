Пятого декабря на «зебре» между корпусами 1649 и 2013 на улице Каменка насмерть задавили женщину и ребёнка. Два года назад здесь тоже погиб пешеход. «Лежачий полицейский» должен был появиться возле этого перехода ещё три года назад. Оказывается, его не сделали из-за «технической невозможности». Которая внезапно появилась сразу после трагедии.
На месте аварии, не считая плотной жилой застройки, с одной стороны — детский сад, с другой — школа и детский сад. Дорога — улица Каменка — с перепадами высоты: при движении в сторону Георгиевского проспекта поднимается вверх, переход издалека не видно. В эту сторону и ехала врезавшаяся в людей машина. 24 мая 2016 года зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения разрешила установку «лежачего полицейского» (официально он называется «искусственная неровность» — ИН) на этом переходе, у корпуса 2013. Поводом стали «новые национальные стандарты» — требования к техническому обустройству наземных переходов, ранее только рекомендуемые ГИБДД, стали обязательными.
Так почему неровность, снижающая скорость транспорта, не появилась? Решения префектуры должна одобрить городская комиссия по упорядочению размещения ИН в Москве. В июне 2016 года решение префектуры об установке ИН у перехода с обоснованием было, как положено, отправлено в эту комиссию на согласование. 26 августа того же года рабочая группа комиссии решила, что «лежак» у перехода нужен, но установить его технически невозможно. Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в префектуре, не уточнив, в чём заключается эта невозможность.
Через три дня после смертельного наезда на пешеходов у «зебры» между корпусами 1649 и 2013 появился «лежачий полицейский» — сначала уложили препятствие с одной стороны улицы, потом с другой. Значит, всё-таки технически установить ИН было возможно.
Председателем городской комиссии по упорядочению размещения ИН в момент ее создания был тогдашний руководитель департамента транспорта Николай Лямов. Он утвердил регламент и состав упомянутой рабочей группы комиссии. Возглавлял группу начальник управления развития дорожно-транспортной инфраструктуры департамента транспорта Александр Бурдин (сейчас работает в ГК «Автодор», да и управления такого нет). Его заместители — первый замруководителя государственного «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД) и начальник дорожной инспекции Объединения административно-технических инспекций города Москвы. В состав группы входят сотрудники департаментов ЖКХ, образования, здравоохранения, ГИБДД и «Мосгортранса».
Работает ли эта комиссия сейчас, неизвестно. В нынешних решениях об установке ИН окружной комиссии по безопасности дорожного движения она не упоминается.
Установка «лежачих полицейских» на дорогах регламентирована ГОСТ 52605–2006. В частности, их должны делать за 10-15 метров до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений. И «допускается делать» на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий. Официально переход на Каменке очагом аварийности до ДТП 5 декабря не считался.
За последние дни произошло несколько резонансных ДТП, в которых пешеходы погибли и пострадали на «зебрах». Префектура отрегировала общим призывом к участникам дорожного движения быть внимательными. «Будем рассматривать вопрос об установке светофоров на нерегулируемых переходах с ЦОДД и «Автомобильными дорогами», — сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» начальник окружной автоинспекции Илья Гудков и отметил, что не считает правильным ставить светофор на каждом переходе, поскольку это снизит скорость движения транспорта. Причины наездов на пешеходов на нерегулируемых переходах Гудков неопределённо назвал «совокупностью факторов».
Какие меры надо принять, чтобы в городе перестали погибать пешеходы, планируют обсудить на комиссии по безопасности дорожного движения, которая должна пройти до конца года. Но префектура отказала редакции «Зеленоград.ру» в доступе на заседание этой комиссии, хотя это противоречит положению о её работе. Префектура также отказала многодетным матерям в проведении акции памяти жертв ДТП.
Редакция «Зеленоград.ру» продолжит выяснять, кто несет ответственность за то, что переход на Каменке не был обеспечен необходимыми элементами для безопасности пешеходов.