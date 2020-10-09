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У женщины, сбитой насмерть на Георгиевском проспекте, остался лежачий сын-инвалид и старенькая мать. Соседи организовали сбор средств в помощь семье 09.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Супружескую пару сбили вечером в среду на нерегулируемом пешеходном переходе через Георгиевский проспект напротив хосписа. Елена от полученных травм скончалась в больнице, её муж Андрей со множественными переломами сейчас в реанимации (все имена в статье изменены). На следующие сутки после аварии он пришёл в сознание, но по-прежнему в тяжёлом состоянии. Дома у них остались два инвалида: неходячий 22-летний сын и старенькая мама.

Семье сейчас, чем могут, помогают соседи. «Вот варила сегодня обед, чтобы покормить этих людей, — рассказала „Зеленоград.ру“ Лидия. — Ходили к Андрею в больницу, но из-за коронавируса нас не пустили. Лениной маме ещё не говорили, боимся, что может не выдержать».

Андрей и Елена переехали в Зеленоград из Байконура, когда заболел сын. Был здоровый мальчик, болезнь появилась внезапно и прогрессирует — считают, что повлияла близость к космодрому. Сейчас молодой человек нуждается в полном уходе вплоть до кормления.

Лидия по собственной инициативе организовала среди соседей по району сбор средств в помощь семье и родственникам, которые приехали после трагического известия. «Сделаем распечатки, всё до копейки подсчитаем и передадим родным. Но никого просить я не могу. Это дело добровольное».

— Вы лучше напишите, какой этот переход ужасный, — говорит она. — Там парки, дети, пожилые, а машины на Георгиевском проспекте несутся в три ряда. Страшно ходить по тому переходу — любой может погибнуть.

В связи со смертью Елены водителю изменили меру пресечения с обязательства о явке на подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции.

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Метки:
дтп, микрорайон 16, происшествия, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), георгиевский проспект, погиб
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