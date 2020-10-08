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В больнице скончался один из пешеходов, сбитых на «зебре» через Георгиевский проспект 08.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Два человека с сильными травмами поступили в реанимацию горбольницы в девять вечера среды. Мужчина, 52-летний зеленоградец, был и остаётся в тяжёлом состоянии. Женщину, тоже местную жительницу, привезли в крайне тяжёлом состоянии — врачам не удалось её спасти, от полученных травм она скончалась. Он и она предположительно супруги с небольшой разницей в возрасте.

Пара попала под колёса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе между корпусами 1620 и 1701 (хоспис). «Опель-вектра» с 47-летним водителем за рулём ехал со стороны улицы Андреевки в направлении Каменки, люди шли из 16-го микрорайона в 17-й.

Это шестиполосная дорога (по три в каждом направлении), и больше половины пара уже прошла. Очевидцы говорят, их было не видно из-за разделительного барьера, из-за него якобы и днём пешеходов не сразу можно разглядеть, а тут ещё и темно.

Водитель не пытался скрыться с места происшествия, его в итоге отпустили под обязательство о явке, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Будет ли изменена мера пресечения в связи со смертью сбитой им женщины, пока неизвестно.

Автомобилисты также сетуют на плохую освещённость перехода. После трагедии 5 декабря прошлого года, когда на таком же переходе через Каменку насмерть сбили бабушку с малолетней внучкой, появилась петиция с требованием подсветить все «зебры» в городе. За выходные дополнительную подсветку установили на десяти зеленоградских переходах, потом в течение года подсветили ещё несколько, «но не этот», отмечают водители.

Здесь уже больше года обещают установить светофор, по последней информации, он должен появиться на этой «зебре» до конца 2020-го. По этой ли причине переход решили не подсвечивать — неизвестно.

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Кто в большей степени отвечает за смерть пешехода?
Водитель — не смотрел по сторонам
Пешеход — не смотрел по сторонам
Чиновники — не сделали переход безопасным
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Метки:
дтп, пешеходный переход, безопасность дорожного движения, микрорайон 16, происшествия, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), георгиевский проспект, погиб
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Обсуждение
A T
4 часа назад
Думаю, некорректен вопрос об абстрактной степени. Безопасность и доступность среды должны быть в приоритете перед нытьём насчёт светофоров, если мы хотим быть цивилизованными, но ситуации разные. Кто-то сознательно нарушил, кто-то тупанул и пр. Ну вот свои два примера, давнишние, до появления камер на каждом углу. 1) Поворачивала с Московского проспекта на ул. Юности. Вижу - на дорогу вышел парень и пошёл от деревянного мишки к аллее Лесные пруды - не со стороны 5 микрорайона, где переход есть, а со стороны 3-го, где перехода нет. Сигналили. Парень в наушниках, музыку слушает. Хорошо, водителей это не освобождает от необходимости внимательно наблюдать, но это чудо должно бы тоже включить голову и смотреть на знаки и разметку. Так нельзя. 2) Переходила четырёхполосную дорогу по нерегулируемому переходу. В трёх пешеходов пропустили, а в последнем из-за остановившихся автомобилей на меня вылетел урод, который, судя по всему, хотел проскочить. Шла первой, мне не было хорошо видно за другими авто. Повезло, успела отскочить сама не знаю как. Так тоже нельзя.
Александр Эрлих
4 часа назад
Думаю, некорректен вопрос об абстрактной степени
Конечно, виноват водитель. Тут, наверное, нет вопросов. Но ответственность (а это не равно вине) лежит не только на нем.

Есть довольно распространенное мнение, что пешеход тоже должен смотреть по сторонам, даже когда на зебре. Ну и, безусловно, есть ответственность чиновников. Понятно, что в какой-то степени отвечают все. Но в опросе надо выбрать, кто больше. Даже при безусловной вине водителя, может оказаться так, что ответственность на чиновниках, которые считают возможным вопросы локальной безопасности решать "в следующем году", "при наличии финансовых возможностей", а на самом деле - до первой же резонансной смерти, после которой вопрос решается моментально, буквально на следующий день.

Мы все помним, как это было со сбитой бабушкой и внучкой на Каменке.
Halford Zelnet
3 часа назад
Самый отвратный переход. Водятлам всегда плевать что там спереди. Летят как черти. Всегда.
A T
3 часа назад
Конечно, в каждом случае стоит разбирать отдельно. Условия-то есть всегда, кмк, безусловно только то, что ТС само по себе опаснее пешехода :( Насчёт ответственности ясно - очевидно, Вы правы.
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