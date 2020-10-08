Два человека с сильными травмами поступили в реанимацию горбольницы в девять вечера среды. Мужчина, 52-летний зеленоградец, был и остаётся в тяжёлом состоянии. Женщину, тоже местную жительницу, привезли в крайне тяжёлом состоянии — врачам не удалось её спасти, от полученных травм она скончалась. Он и она предположительно супруги с небольшой разницей в возрасте.
Пара попала под колёса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе между корпусами 1620 и 1701 (хоспис). «Опель-вектра» с 47-летним водителем за рулём ехал со стороны улицы Андреевки в направлении Каменки, люди шли из 16-го микрорайона в 17-й.
Это шестиполосная дорога (по три в каждом направлении), и больше половины пара уже прошла. Очевидцы говорят, их было не видно из-за разделительного барьера, из-за него якобы и днём пешеходов не сразу можно разглядеть, а тут ещё и темно.
Водитель не пытался скрыться с места происшествия, его в итоге отпустили под обязательство о явке, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Будет ли изменена мера пресечения в связи со смертью сбитой им женщины, пока неизвестно.
Автомобилисты также сетуют на плохую освещённость перехода. После трагедии 5 декабря прошлого года, когда на таком же переходе через Каменку насмерть сбили бабушку с малолетней внучкой, появилась петиция с требованием подсветить все «зебры» в городе. За выходные дополнительную подсветку установили на десяти зеленоградских переходах, потом в течение года подсветили ещё несколько, «но не этот», отмечают водители.
Здесь уже больше года обещают установить светофор, по последней информации, он должен появиться на этой «зебре» до конца 2020-го. По этой ли причине переход решили не подсвечивать — неизвестно.
Есть довольно распространенное мнение, что пешеход тоже должен смотреть по сторонам, даже когда на зебре. Ну и, безусловно, есть ответственность чиновников. Понятно, что в какой-то степени отвечают все. Но в опросе надо выбрать, кто больше. Даже при безусловной вине водителя, может оказаться так, что ответственность на чиновниках, которые считают возможным вопросы локальной безопасности решать "в следующем году", "при наличии финансовых возможностей", а на самом деле - до первой же резонансной смерти, после которой вопрос решается моментально, буквально на следующий день.
Мы все помним, как это было со сбитой бабушкой и внучкой на Каменке.