Пара попала под колёса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе между корпусами 1620 и 1701 (хоспис). «Опель-вектра» с 47-летним водителем за рулём ехал со стороны улицы Андреевки в направлении Каменки, люди шли из 16-го микрорайона в 17-й.

Это шестиполосная дорога (по три в каждом направлении), и больше половины пара уже прошла. Очевидцы говорят, их было не видно из-за разделительного барьера, из-за него якобы и днём пешеходов не сразу можно разглядеть, а тут ещё и темно.

Водитель не пытался скрыться с места происшествия, его в итоге отпустили под обязательство о явке, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Будет ли изменена мера пресечения в связи со смертью сбитой им женщины, пока неизвестно.

Автомобилисты также сетуют на плохую освещённость перехода. После трагедии 5 декабря прошлого года, когда на таком же переходе через Каменку насмерть сбили бабушку с малолетней внучкой, появилась петиция с требованием подсветить все «зебры» в городе. За выходные дополнительную подсветку установили на десяти зеленоградских переходах, потом в течение года подсветили ещё несколько, «но не этот», отмечают водители.

Здесь уже больше года обещают установить светофор, по последней информации, он должен появиться на этой «зебре» до конца 2020-го. По этой ли причине переход решили не подсвечивать — неизвестно.