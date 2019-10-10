На переходе через шестиполосную дорогу между 16 и 17 микрорайонами поставят нормальный светофор. Но придется подождать 10.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Сначала власти решили поставить в районе остановки «Корпус 1620» мигающий жёлтым светофор, а теперь — обычный трехцветный и с пешеходной кнопкой. Но нескоро — в 2020 или 2021 году.

В этом году рядом с 17 микрорайоном, возле Нижнего Каменского пруда, устроили зону отдыха со скейтпарком и детскими площадками. При этом пешеходный переход к новому парку из 16 микрорайона — нерегулируемый. Переходить надо через 6-полосную дорогу.

В конце прошлого года комиссия по безопасности дорожного движения решила поставить здесь светофор Т.7 для обозначения перехода — он просто мигает жёлтым сигналом. Но его не успели поставить, потому что решение отменили, поняв, что в этом месте нужен нормальный регулируемый переход. В новый парк идёт много людей.

Установкой светофора будет заниматься Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Сроки пока не определены — возможно, в следующем году сделают проект и поставят светофор, возможно, саму установку перенесут на 2021 год, сообщили «Зеленоград.ру» в ЦОДД.

Светофор решили поставить после обращений жителей в управу Крюково. Они просили сделать подземный переход между 16 и 17 микрорайонами к новому парку. Но по итогам обследования этого места инженерными службами решено, что подземный делать нельзя, потому что со стороны 16-го находится подземный коллектор, сообщается в протоколе комиссии.

Рядом с этим переходом — мост через реку Каменка. Под мостом можно сделать нормальный проход из 16 в 17 микрорайон и обратно. Управа обещала рассмотреть возможность устройства такого безопасного перехода «при благоустройстве второй очереди зоны отдыха «Нижний Каменский пруд». Для того, чтобы объединить бульвар в 16 микрорайоне — строящуюся новую фестивальную площадку — и зону отдыха в 17 микрорайоне.

Что нужно на этом переходе между 16 и 17 микрорайонами?
Светофор с кнопкой
Проход под мостом
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На переходе через шестиполосную дорогу между 16 и 17 микрорайонами поставят нормальный светофор. Но придется подождать Новости
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