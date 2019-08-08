Вторая фестивальная площадка в Зеленограде должна появиться к декабрю — традиционному фестивалю «Путешествие в Рождество». Начнут её строительство уже в августе: ярмарку на 14 торговых мест разместят вдоль Панфиловского проспекта, напротив ТЦ «Грин», а все развлечения — карусель, павильоны фастфуда, зимний каток и летнюю спортплощадку — внизу, на бульваре 16 микрорайона. Для этого придется снова перепланировать бульвар, хотя его масштабная реконструкция завершилась только прошлой осенью.
Это будет вторая фестивальная площадка в Зеленограде и первая в «новом» городе — для городских фестивалей с торговлей, катком и каруселью, как на площади Юности. При этом площадка будет больше, чем на площади Юности, и постоянно действующей — ничего не будут увозить и привозить. Запланированы павильонов для мастер-классов, сцена, постоянная ярмарка. Заместитель префекта Дмитрий Лавров в эфире радио «Зеленоград сегодня» назвал будущую площадку «микро-Диснейлендом».
Площадку оформят в стиле «Крым». Место выбирали путем опроса на сайте управы района Крюково — за бульвар в 16 микрорайоне проголосовало большинство участников (в опросе читателей Zelenograd.ru голоса разделились почти поровну между участком в 16 микрорайоне и участком на Панфиловском проспекте, между корпусами 2002 и 2022). Оформление площадки было предложено в голосовании на сайте «Активный гражданин». Кроме «крымского» предлагались пять других стилей. Эксперты, в частности, одобрили стиль «ампир», за который тоже активно голосовали. Но за «Крым» проголосовало большинство участников опроса.
Для создания фестивальной площадки на бульваре придётся снова менять дорожки и перекладывать коммуникации. В проекте комплексного благоустройства — «приведение улиц в формат, отвечающий современным требованиям»: замена освещения, организация новой сети дорожек, замена дорожного покрытия на бетонное или гранитное, перекладка части инженерных коммуникаций, их декоративное оформление. Между тем, бульвар благоустроили только в прошлом году: уложили тротуарную плитку, поставили новые фонари, скамейки, качели, ландшафтные фигуры, сделали спортплощадки. Проект обсуждали в декабре 2017-го с отдельными категориями жителей практически за закрытыми дверями.
Зеленоградцы отзываются о будущем переустройстве в интернете не слишком оптимистично: «Сейчас там сделаны классные детские площадки, посажены сосенки, дубы вроде бы зацепились за жизнь. Не трогайте ничего. Без вас хорошо», «Жаль жителей окрестных домов, громкая музыка, грязные ярмарочные ряды спокойно жить не дадут», «Сквер для отдыха хорош сам по себе — зачем городить на нем еще чего-то? Что такого удивительного можно возвести? (…) Каток? Через дорогу зимой Михайловские пруды — только чисти! Торговля жратвой — тоже там же! Сцена — есть под мостом у ментовки — еще одну?»
В июле будущую фестивальную площадку официально включили в перечень региональных ярмарок на межведомственной комиссии правительства Москвы. «Это новый формат ярмарок, который набирает обороты в Москве и приходит на смену ярмаркам выходного дня, — рассказал в радиоэфире заместитель префекта Дмитрий Лавров. — В красивых и современных, круглогодичных, отапливаемых павильонах будет оборудовано 14 торговых мест для торговли свежей фермерской продукцией без выходных. В Москве они очень востребовано, люди даже стоят там в очередях. Здание ярмарки планируют начать строить в августе. Посмотрим по срокам, чтобы День города не зацепить».
Ярмарка разместится у Панфиловского проспекта, рядом с храмом Сергия Радонежского и парковкой, не затрагивая парковочных мест. По словам Дмитрия Лаврова, её поставят на сваях на косогоре — сейчас там растут деревья.
«Строительство будет идти с соблюдением всех экологических норм, пообещал чиновник. — Даже если придётся затронуть кустарник или деревья — они все будут пересаживаться, а не просто вырубаться. Организаторы обещают еще добавить зелёных насаждений. За детскую площадку жители тоже могут не беспокоиться — она не будет разобрана, её аккуратно перенесут в новом месте».
В начале августа уже заключены контракты с подрядчиками на выполнение первых работ, которые должны начаться в ближайшее время:
- Устройство дорожно-тропиночкой сети на сумму 4,8 миллиона рублей — велопешеходные дорожки с асфальтобетонным покрытием (1748 кв.метров) и из плитки (22 кв.метра), а также более километра бордюров. Подрядчик — ООО «Голдмидл», срок — до 31 декабря 2019 года.
- Устройство ливневой канализации и восстановление газонов на сумму 1,9 миллионов рублей. Подрядчик — ООО «Алма Строй», срок — 60 дней.
- Реконструкция сетей наружного освещения на 6,8 миллионов рублей — установка полусотни новых фонарей. Подрядчик — «СтройЭнергоМонтаж», срок — 45 дней.
Фестивали на городских площадках проводятся централизованно, этим занимаются два московских департамента. В дни фестивалей там выступают певцы, музыкальные коллективы или уличные театры, проходят детские мастер-классы, ставят игровые конструкции.
Идея устроить вторую фестивальную площадку в Зеленограде родилась потому, что жители активно приезжают на площадь Юности. «Когда фестивали начинались, у меня было несколько предвзятое к ним отношение, — сказал на встрече с жителями префект Анатолий Смирнов. — Я не совсем понимал, насколько эти „не наши“ традиции приживутся у нас. Но они прижились. И жители интересуются подобными развлечениями».
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Август 20% скидки
-
Профессиональные
товары для шитья и вязания!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.