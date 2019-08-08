Это будет вторая фестивальная площадка в Зеленограде и первая в «новом» городе — для городских фестивалей с торговлей, катком и каруселью, как на площади Юности. При этом площадка будет больше, чем на площади Юности, и постоянно действующей — ничего не будут увозить и привозить. Запланированы павильонов для мастер-классов, сцена, постоянная ярмарка. Заместитель префекта Дмитрий Лавров в эфире радио «Зеленоград сегодня» назвал будущую площадку «микро-Диснейлендом».

Площадку оформят в стиле «Крым». Место выбирали путем опроса на сайте управы района Крюково — за бульвар в 16 микрорайоне проголосовало большинство участников (в опросе читателей Zelenograd.ru голоса разделились почти поровну между участком в 16 микрорайоне и участком на Панфиловском проспекте, между корпусами 2002 и 2022). Оформление площадки было предложено в голосовании на сайте «Активный гражданин». Кроме «крымского» предлагались пять других стилей. Эксперты, в частности, одобрили стиль «ампир», за который тоже активно голосовали. Но за «Крым» проголосовало большинство участников опроса.

Для создания фестивальной площадки на бульваре придётся снова менять дорожки и перекладывать коммуникации. В проекте комплексного благоустройства — «приведение улиц в формат, отвечающий современным требованиям»: замена освещения, организация новой сети дорожек, замена дорожного покрытия на бетонное или гранитное, перекладка части инженерных коммуникаций, их декоративное оформление. Между тем, бульвар благоустроили только в прошлом году: уложили тротуарную плитку, поставили новые фонари, скамейки, качели, ландшафтные фигуры, сделали спортплощадки. Проект обсуждали в декабре 2017-го с отдельными категориями жителей практически за закрытыми дверями.