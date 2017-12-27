На бульваре собираются сделать пешеходную зону, новые пешеходные и велодорожки, газоны, цветники, композиции из растений и камней, детские площадки, площадку для выгула собак, поставить скамейки, велосипедную парковку, посадить деревья и кусты. Кроме того, заменят освещение.

Эти задачи перечислены в объявленном конкурсе на разработку проекта по благоустройству бульвара. На проект выделили почти 9,5 миллионов рублей. В документах бульвар в 16 микрорайоне называется «знаковым объектом» — а это значит, что на благоустройство выделят крупную сумму из бюджета. Как в 2017-м — на благоустройство сквера и пляжа возле Большого городского пруда, пешеходной зоны в 9 микрорайоне, зоны отдыха у Быкова болота и Черного озера, парка в 23 микрорайоне.



У управы района Крюково уже есть свои предложения по комплексному благоустройству бульвара. Их обсудили 14 декабря на встрече с жителями. Встреча не анонсировалась и, вероятно, на ней были так называемые «общественные советники» — жители, работающие по договору с управой. «Участники собрания активно вносили и свои предложения по озеленению бульварной зоны, установке дополнительных дренажных и сливных систем, наполнению детских площадок», кратко сообщила управа. На открытой встрече с жителями 20 декабря благоустройство бульвара не обсуждалось.

Каскад фонтанов и Верхний Каменский пруд, являющиеся частью бульвара, в документации на проектирование не упоминаются. До строительства жилых домов пруд подпитывался естественным образом с поверхностного стока воды, а после массовой застройки сток ушел в линевую канализацию. Оставшись без воды, Верхний Каменский пруд высох. Подготовка к его восстановлению началась в 2013 году. Чем это закончилось, неизвестно.