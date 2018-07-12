Бульвар между Панфиловским и Георгиевским проспектами решили украсить кустарниковыми скульптурами слона, быка, медведя, льва, носорога и жирафа. Рядом установят пять лавочек в том же стиле. На проект выделили более 2,5 миллиона рублей.

Ландшафтную фигуру из искусственной или живой зелени называют топиар либо топиари. Аукцион на поставку и монтаж топиаров для благоустройства бульварной зоны в «новом» городе состоится 16 июля. Скульптуры должны появиться в течение месяца после заключения контракта с исполнителем. Заказчик — «Автомобильные дороги ЗелАО».

Как следует из технического задания, внутренний силовой каркас фигур должен состоять из стальной арматуры, скульптурный внешний — из стальной проволоки. Его покрывают стойкой к ультрафиолетовому излучению, погодному и механическому воздействию имитацией стриженого газона на резиновой или латексной основе с дренажными отверстиями и ворсом из специального полиэтилена.

Высота скульптур — от 1,05 метра (лев) до 4,5 метра (жираф), максимальная длина — 4,1 м. Лавочки должны быть высотой от 43 до 63 сантиметров, длиной от 1,1 до 1,3 метра и шириной от 38 до 58 сантиметров.

На самую дешевую фигуру, по аукционным документам, выделили 134,590 тысячи рублей, на самую дорогую — 595 тысяч. Лавочки оценили в 44,8 тысячи рублей каждую. Видимо, в стоимость заложили доставку и установку, поскольку сами скульптуры значительно дешевле. Цены есть на сайте компании «Бачо», откуда, судя по всему, взяты эскизы для технического задания к госзакупке. Правда, каркас этих топиаров выполнен не из металла, а из стеклопластика, какой используют для корпусов яхт.