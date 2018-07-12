Бульвар между Панфиловским и Георгиевским проспектами решили украсить кустарниковыми скульптурами слона, быка, медведя, льва, носорога и жирафа. Рядом установят пять лавочек в том же стиле. На проект выделили более 2,5 миллиона рублей.
Ландшафтную фигуру из искусственной или живой зелени называют топиар либо топиари. Аукцион на поставку и монтаж топиаров для благоустройства бульварной зоны в «новом» городе состоится 16 июля. Скульптуры должны появиться в течение месяца после заключения контракта с исполнителем. Заказчик — «Автомобильные дороги ЗелАО».
Как следует из технического задания, внутренний силовой каркас фигур должен состоять из стальной арматуры, скульптурный внешний — из стальной проволоки. Его покрывают стойкой к ультрафиолетовому излучению, погодному и механическому воздействию имитацией стриженого газона на резиновой или латексной основе с дренажными отверстиями и ворсом из специального полиэтилена.
Высота скульптур — от 1,05 метра (лев) до 4,5 метра (жираф), максимальная длина — 4,1 м. Лавочки должны быть высотой от 43 до 63 сантиметров, длиной от 1,1 до 1,3 метра и шириной от 38 до 58 сантиметров.
На самую дешевую фигуру, по аукционным документам, выделили 134,590 тысячи рублей, на самую дорогую — 595 тысяч. Лавочки оценили в 44,8 тысячи рублей каждую. Видимо, в стоимость заложили доставку и установку, поскольку сами скульптуры значительно дешевле. Цены есть на сайте компании «Бачо», откуда, судя по всему, взяты эскизы для технического задания к госзакупке. Правда, каркас этих топиаров выполнен не из металла, а из стеклопластика, какой используют для корпусов яхт.
Год назад ландшафтные фигуры волка Забиваки, Микки-Мауса и Шрека с ослом установили у Быкова болота в 1-м микрорайоне во время масштабного ремонта спортивной площадки. Причем установили их минимум за неделю до торгов. По аукционным документам, на покупку каждой фигуры выделили по 450 тысяч рублей, тогда как в компании, где производили точно такие же, Забивака стоил 350 тысяч рублей, а Микки-Маус — 180. При этом заказывали шесть штук, но еще три (или две, если Шрека с ослом считать разными скульптурами) так и не появились.
Благоустройство бульварной зоны в 16-м микрорайоне началось в мае этого года. В декабре 2017-го в управе проект обсудили с отдельными категориями жителей практически за закрытыми дверями. Только на разработку проектно-сметной документации выделили почти 9,5 миллиона рублей, победитель конкурса — «Стройпроект АС» взялся выполнить работу за 7 млн. руб. Затем проект представили на голосование на портале «Активный гражданин», которое завершилось 12 апреля. Благоустройство планируют закончить к 1 августа 2018 года.
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