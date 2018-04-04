За проект благоустройства бульвара между Панфиловским и Георгиевским проспектами предложено голосовать на портале «Активный гражданин». Высохший Верхний Каменский пруд — часть этой территории. Здесь появятся детские и спортивные площадки, прогулочная зона, велосипедные дорожки, собачья площадка, два туалета, кафе и парковки.
«Проект предварительно прошел общественное обсуждение, но для того, чтобы принять окончательное решение, он вынесен на голосование в „Активном гражданине“, — говорится в описании проекта. — Если большинство участников голосования решит, что благоустройство не нужно, парк (бульвар) останется прежним». В декабре проект благоустройства бульвара в 16 микрорайоне обсудили в управе с отдельными категориями жителей — встреча не анонсировалась. Тогда речь шла об устройстве пешеходной зоны, цветников, газонов, детских площадок, скамейках, велопарковке, высаживании деревьев и кустов, а также о замене освещения.
Более того, эти работы уже заложены в завершенном конкурсе на разработку проекта по благоустройству бульвара. На проект выделили почти 9,5 миллионов рублей, а победитель конкурса — «Стройпроект АС» взялся выполнить работу за 7 млн. руб. Контракт должен быть выполнен к 4 апреля — это значит, что сейчас проект разработан и согласован со всеми инстанциями.
Что означает «зона водного объекта» в проектной схеме — непонятно. Пруд высох, на его дне весной стоит талая вода. До строительства жилых домов пруд подпитывался естественным образом с поверхностного стока воды, а после массовой застройки сток ушел в ливневую канализацию. Оставшись без воды, Верхний Каменский пруд высох. Подготовка к его восстановлению началась в 2013 году. Чем это закончилось, неизвестно.
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