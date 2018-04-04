Более того, эти работы уже заложены в завершенном конкурсе на разработку проекта по благоустройству бульвара. На проект выделили почти 9,5 миллионов рублей, а победитель конкурса — «Стройпроект АС» взялся выполнить работу за 7 млн. руб. Контракт должен быть выполнен к 4 апреля — это значит, что сейчас проект разработан и согласован со всеми инстанциями.

Что означает «зона водного объекта» в проектной схеме — непонятно. Пруд высох, на его дне весной стоит талая вода. До строительства жилых домов пруд подпитывался естественным образом с поверхностного стока воды, а после массовой застройки сток ушел в ливневую канализацию. Оставшись без воды, Верхний Каменский пруд высох. Подготовка к его восстановлению началась в 2013 году. Чем это закончилось, неизвестно.