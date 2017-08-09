И немного про деньги. Скульптуры из кустарника или травы называются топиар. Шесть заказов на покупку топиар-фигур «Жилищник» района Матушкино разместил только в понедельник, а выбрать поставщика должны были только через неделю. Но фигуры уже появились, наверное, волшебным образом. Когда поставят еще три фигуры и кто это будет, неизвестно — в «Жилищнике» не смогли оперативно рассказать. На покупку каждой фигуры выделено 450 тысяч рублей. Этого хватит с лихвой. Например, в компании «Семь слонов счастья», которая производит точно такие же фигуры, Забивака стоит 350 тысяч, Микки-маус — 180. Как говорил осел из мультфильма про Шрека: «а мне по барабану, что вы там все про меня думаете».