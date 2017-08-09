Микки-маус, Шрек и осёл — герои популярных мультфильмов. Волк Забивака — талисман чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году. Их фигуры, сделанные из искусственной травы поставили на спортивной площадке возле Быкова болота в 1 микрорайоне.
На площадке сейчас идет масштабный ремонт. Открыть её должны в конце августа. Пока посмотрите, что там уже сделали.
И немного про деньги. Скульптуры из кустарника или травы называются топиар. Шесть заказов на покупку топиар-фигур «Жилищник» района Матушкино разместил только в понедельник, а выбрать поставщика должны были только через неделю. Но фигуры уже появились, наверное, волшебным образом. Когда поставят еще три фигуры и кто это будет, неизвестно — в «Жилищнике» не смогли оперативно рассказать. На покупку каждой фигуры выделено 450 тысяч рублей. Этого хватит с лихвой. Например, в компании «Семь слонов счастья», которая производит точно такие же фигуры, Забивака стоит 350 тысяч, Микки-маус — 180. Как говорил осел из мультфильма про Шрека: «а мне по барабану, что вы там все про меня думаете».
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