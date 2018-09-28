Самому многонаселенному зеленоградскому району Крюково необходима площадка, как на площади Юности, — с регулярной торговлей, развлечениями, каруселью и катком, говорит управа. И предлагает места её размещения — на бульварах в 16 или 20 микрорайонах.

«Найти место (для фестивальной площадки) достаточно трудно, — пояснил опрос замглавы управы Эдуард Кирсанов в эфире радио „Зеленоград сегодня“. — Есть на примете площадки, но их надо обсудить с жителями. Начнешь осваивать какую-то территорию, будет непонимание, от этого хотелось бы уйти сразу».

Кирсанов сказал, что в 16 микрорайоне можно разместить площадку на бульваре ближе к Панфиловскому проспекту у моста, где есть небольшое расширение дороги. Полностью ярмарка там не поместится, можно расширить участок для неё за счет газона. В 20 микрорайоне можно устроить ярмарочную площадку в начале бульвара, за магазином «Пятерочка». Замглавы управы отметил, что если площадку вписать в жилую застройку, жителям соседних домов это может не понравиться. А с другой стороны, устройство ярмарки в отдаленных местах — например, за 23 микрорайоном — не имеет смысла: там не будет проходимости, а значит, и торговли.

Опрос запущен на сайте управы Крюково. Сейчас за организацию фестивально-ярмарочной площадки отдано более 80% голосов, большинство из них за её размещение в 20 микрорайоне.

По официальным данным, в районе Крюково живет около 98 тысяч человек, это 40 процентов населения Зеленограда.