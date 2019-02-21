В районе Крюково будет площадка для городских фестивалей — как на площади Юности, с торговлей и развлечениями. Подобрано место — бульвар в 16 микрорайоне. На портале «Активный гражданин» представлены проекты площадки — один другого любопытнее. По замыслу проектировщиков, площадку можно выполнить в разных стилях: от ампира до «индийского», от «купеческого» до «японского». Показываем, что предлагают неизвестные проектировщики и что об этом думают специалисты.
Бульвар расположен между Панфиловским и Георгиевским проспектами, он находится между школами, детскими садами и жилыми домами. Фестивальную зону собираются расположить ближе к Панфиловскому проспекту.
На основной картинке мы видим сооружение справа от деревянного храма, напоминающее то ли вокзал, то ли «замок» в псевдоготическом стиле — видимо, это вход на бульвар. Похожие башенки с арками и шпилями разместят в торгово-развлекательной зоне за храмом, ближе к гостинице «Рекорд». Здесь же предлагается сделать сцену, торговые домики, поставить полосатую карусель, детскую площадку.
Рядом — судя по форме, каток. Его тоже окружают постройки-«замки». Видимо там, как и на площади Юности, будет раздевалка, заточка коньков и помещения для хранения разного оборудования.
В опросе спрашивают, надо ли размещать фестивальную площадку в этом месте (её внешний вид не обсуждается). Можно выбрать варианты ответов: «да», «да, но в другом месте», «нет» и «затрудняюсь ответить».
Если вы выберете «за», откроется вторая часть голосования, где представлены проектные решения шести в разных стилях. Дизайн касается торговых и развлекательных сооружений, карусель на всех проектных картинках остается неизменно ярмарочного красно-белого цвета.
Петру Моругину, руководителю группы в студии Артемия Лебедева, кажется, что разница между шестью предложенными вариантами сводится к декоративным изменениям внешнего вида. Если это так, то нет разницы, какой стиль использовать. Если разница будет и в смысловом наполнении: наборы развлечений, содержимое павильонов и меню будут соответствовать стилю, то тогда появится стимул посетить больше одной площадки, а не только одну ближайшую.
Но, похоже, комбинация из строений разных стилей с разным тематическим наполнением не предполагается.
Голосование доступно только жителям района Крюково. Видимо, это голосование и есть то «всестороннее обсуждение» с жителями, которое поручил организовать префект Анатолий Смирнов. Кто конкретно делал эти картинки неизвестно, а в префектуре ранее сообщили, что проектное предложение разработал Департамент торговли и услуг.
В прошлом году бульвар между Панфиловским и Георгиевским проспектами благоустроили: уложили тротуарную плитку, поставили новые фонари, скамейки, качели, ландшафтные фигуры, сделали спортплощадки. Проект обсуждали в декабре 2017-го с отдельными категориями жителей практически за закрытыми дверями.
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