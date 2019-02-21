Бульвар расположен между Панфиловским и Георгиевским проспектами, он находится между школами, детскими садами и жилыми домами. Фестивальную зону собираются расположить ближе к Панфиловскому проспекту.

На основной картинке мы видим сооружение справа от деревянного храма, напоминающее то ли вокзал, то ли «замок» в псевдоготическом стиле — видимо, это вход на бульвар. Похожие башенки с арками и шпилями разместят в торгово-развлекательной зоне за храмом, ближе к гостинице «Рекорд». Здесь же предлагается сделать сцену, торговые домики, поставить полосатую карусель, детскую площадку.

Рядом — судя по форме, каток. Его тоже окружают постройки-«замки». Видимо там, как и на площади Юности, будет раздевалка, заточка коньков и помещения для хранения разного оборудования.