Фестивальную площадку — как на площади Юности, с катком и торговыми павильонами, — власти решили устроить на бульваре в 16 микрорайоне. Уже есть проект, который обсудят с жителями.



На площади Юности проходят общегородские фестивали, пока это была единственная такая площадка в Зеленограде. Фестивали устраивают примерно раз в два месяца, они подразумевают выступления музыкантов и артистов, мастер-классы и игры для детей, тематическую торговлю в павильонах, которые специально привозят, а потом увозят с площади. Зимой здесь работает каток, круглый год работает карусель. Постоянно стоят бытовки, в которых хранится оборудование.



В прошлом году зеленоградская администрация задумалась о второй фестивальной площадке в самом многонаселенном районе Крюково, где живет 40% населения округа. Где именно её разместить, управа района пыталась выяснить через опрос на своем сайте. Он и сейчас не закрыт, причем большинство голосов — 51% - отдано за бульварную зону в 20 микрорайоне, между корпусами 2002 и 2022. Тем не менее, зампрефекта Дмитрий Лавров сообщил, что готово проектное предложение о размещении фестивальной площадки площадью более 2800 квадратных метров на бульварной зоне в 16 микрорайоне. Кроме того, здесь устроят региональную ярмарку на площади 110 кв. метров.

Как минимум, это значит, что на бульваре поставят сцену и торговые палатки. Зимой на бульваре будет каток, летом — спортплощадки. Префект Анатолий Смирнов поручил организовать всестороннее обсуждение с жителями этого проекта, отметил Лавров.



48% участников опроса Zelenograd.ru проголосовали как раз за размещение фестивальной площадки на бульваре в 16 микрорайоне. В прошлом году бульвар между Панфиловским и Георгиевским проспектами благоустроили: уложили тротуарную плитку, поставили новые фонари, скамейки, качели, ландшафтные фигуры, сделали спортплощадки. Проект обсуждали в декабре 2017-го с отдельными категориями жителей практически за закрытыми дверями.