На устройство скейт-парка с бетонным основанием и бетонными элементами, а также велопарка с бетонными и металлическими поверхностями отпущено около 16 миллионов рублей. Строит их компания «Федераль» из Санкт-Петербурга — она же делала скейтпарк на Озёрной аллее в Зеленограде три года назад, зеленоградские роллеры остались им довольны. Фирма имеет собственную производственную базу и штат специалистов с опытом работы в области проектирования и строительства скейт-парков под брендом FK-Ramps.

В «новом» городе уже есть один скейтпарк — его открыли в 2017 году рядом с 23 микрорайоном и зоной отдыха «Зелёный бор». В том же году демонтировали роллердром в 20 микрорайоне из-за износа конструкций и жалоб жителей на шум. Тогда роллеры обратились в префектуру с просьбой сделать качественную площадку для спортсменов ВМХ, роллеров и скейтбордистов. Однако к разработке и оценке проекта скейтпарка в 17 микрорайоне их не привлекали, как рассказал Zelenograd.ru представитель сообщества роллеров Владимир Беляев.

Новый скейтпарк расположен неподалёку от хосписа — при обсуждении проекта глава управы Крюково высказал мнение, что это нормально.