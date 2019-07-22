Нижнекаменский (или Нижний Каменский) пруд — живописная зеленоградская окраина напротив 16 микрорайона и рядом с 17-м, с заросшим водоемом и заброшенным берегом. Раньше сюда ходили на шашлыки и прогуляться до родника, который расположен в дальнем конце пруда. В этом году зелёные пространства решили благоустроить: к обещанному 15 июля работы не завершились, но большая спортивная зона со скейтпарком уже действует.
На устройство скейт-парка с бетонным основанием и бетонными элементами, а также велопарка с бетонными и металлическими поверхностями отпущено около 16 миллионов рублей. Строит их компания «Федераль» из Санкт-Петербурга — она же делала скейтпарк на Озёрной аллее в Зеленограде три года назад, зеленоградские роллеры остались им довольны. Фирма имеет собственную производственную базу и штат специалистов с опытом работы в области проектирования и строительства скейт-парков под брендом FK-Ramps.
В «новом» городе уже есть один скейтпарк — его открыли в 2017 году рядом с 23 микрорайоном и зоной отдыха «Зелёный бор». В том же году демонтировали роллердром в 20 микрорайоне из-за износа конструкций и жалоб жителей на шум. Тогда роллеры обратились в префектуру с просьбой сделать качественную площадку для спортсменов ВМХ, роллеров и скейтбордистов. Однако к разработке и оценке проекта скейтпарка в 17 микрорайоне их не привлекали, как рассказал Zelenograd.ru представитель сообщества роллеров Владимир Беляев.
Новый скейтпарк расположен неподалёку от хосписа — при обсуждении проекта глава управы Крюково высказал мнение, что это нормально.
Еще в апреле всю территорию будущей зоны отдыха перепахали, выровняли и начали прокладывать на ней пешеходные и вело- дорожки вместо существующих протоптанных тропинок. Для них была закуплена серая гранитная плитка, асфальтобетон и бордюры. А также грунт и семена луговых трав «для создания технического, быстрого, зеленого травянистого покрытия». Хотя зелени здесь и так достаточно.
С 1 мая началось устройство спортивных и детских площадок.
В июне дорожки были почти готовы, а рабочие трудились над возведением скейтпарка и велопарка. Зону благоустройства не огораживали — все желающие могли гулять и наблюдать за ремонтом. Благоустройство контролирует «Жилищник района Крюково».
Закончить работы собирались к 15 июля. Но к этой дате многое еще не было завершено: шёл монтаж игровых и спортивных комплексов с разнообразными турниками и тренажёрами для воркаута, доделывали дорожки. От детской площадки — большого детского корабля стояли только мачты.
Корабль «Летучий голландец» с лестницами, горками, канатами и мостиками, штурвалом, люком и биноклем поставят на самой большой детской площадке (за него заплатили 2,1 миллионов рублей). Также закуплены отдельные развивающие и игровые аттракционы, домики, песочницы и качели (более чем на миллион рублей).
Зону отдыха будут освещать 90 фонарей (3,5 миллиона рублей). Вдоль дорожек и на площадках тихого отдыха расставят более 50 скамеек (1,8 миллиона рублей). Территорию для прогулок украсят пять топиарных фигур в романтическом стиле: «Лошади с каретой», «Леди с корзиной» и «Леди с зонтом», «Господин с тростью» и «Девушка с букетом» — все в человеческий рост и выше.
Закуплен один биотуалет (на 1 миллион рублей) — домик из трёхслойных сэндвич-панелей с электроотоплением и вентиляцией, на три кабинки: две обычные и одна для инвалидов с пандусом и поручнями, в каждой стальной унитаз и раковина. Для владельцев собак появится собачья площадка.
Впереди еще озеленение — уже заключен контракт на поставку около 1200 саженцев кустарника (жасмин, дерен, кизильник, спирея, форзиция, можжевельник, барбарис, сирень и пузыреплодник) и 300 саженцев деревьев, в том числе более 80 деревьев высотой в 2-3 метра (яблони, клены, рябины, березы, одна ива и один ясень). При этом деревья и кусты, которые росли на территории, останутся на месте — в управе пообещали минимальную вырубку для устройства площадок и сохранение природной зоны.
Аллеи протяжённостью более 300 метров идут от Георгиевского проспекта по высокому берегу Нижнекаменского пруда до улицы Заречной, родника в деревне Каменка и плотины на пруду. Зона благоустройства проходит прямо возле частных домов — там еще держат огороды, а в одном дворе даже козу. Работы никак не заденут частников, сказали в управе.
Сразу за улицей Заречная начинаются башни 17-го микрорайона. Новая зона отдыха предназначена, прежде всего, для его жителей.
Благоустройство продолжится в следующем году на берегу пруда.
На картинках проекта, размещенных на стенде возле пруда, пока виден только некий променад — граждане прогуливаются по мощёным дорожкам — и скамейки. Под мостом, по котором идёт Георгиевский проспект, проложена дорожка, соединяющая зону отдыха у Нижнекаменского пруда с бульваром в 16 микрорайоне.
Помимо дорожек и площадок в зоне отдыха планировалось сделать деревянные настилы, деревянную лестницу и пикниковые зоны — об этом говорили во время обсуждения проекта в управе в ноябре прошлого года. Кроме того, была запланирована очистка береговой линии пруда, чтобы было удобно подходить к воде, устройство водосброса и подпорных стенок. При этом чистить сам водоем и делать его пригодным для купания не будут. Большой парковки для посетителей парка также нет в планах.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
Професиональные
товары для шитья и вязания!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.