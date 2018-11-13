Управа района Крюково обсудила с жителями планы благоустройства зоны отдыха возле 17 микрорайона и бульвара внутри 20 микрорайона до заказа проекта. Задумки управы и поступившие предложения — в обзоре Zelenograd.ru.
Нижний Каменский пруд (или Нижнекаменский — в документах он называется по-разному) — живописная зеленоградская окраина напротив 16 микрорайона и рядом с 17-м, с заросшим водоемом и заброшенным берегом. Решено благоустроить участок вокруг пруда.
Очистить заросшую береговую линию пруда, чтобы комфортно подходить к воде. Заодно устроят водосброс и подпорные стенки. Чистить сам водоем и делать его пригодным для купания не планируют. Там никогда и не купались, отмечают в управе. Пруд существовал в более-менее нормальном виде, пока не построили рядом жилые дома и переложили канализационные сети. Поверхностные воды, которые подпитывали водоем, стали уходить в канализацию, отсюда возник дефицит воды в пруду.
Для рыбаков сделать мостки — рыба в пруду есть.
Сделать сеть асфальтированных пешеходных дорожек. Сейчас вокруг пруда только натоптанные тропинки.
Благоустроить все вокруг. Сделать деревянные настилы, деревянную лестницу, детскую площадку и поставить фонари.
Сделать роллерпарк недалеко от хосписа. Эту площадку хотят сделать бетонной. По словам главы управы района Крюково Андрея Журавлева, перед тем советовались с местными спортсменами по поводу элементов спортплощадки, рассматривали разные проекты.Не помешает ли хоспису такое соседство? — спросила участница обсуждения. Глава управы высказал мнение, что в данном случае нет каких-либо морально-этических проблем. «Людям, которые там находятся, наверное, надо видеть, что жизнь продолжается, ничего плохого в этом нет», отметил Журавлев.
Другие спортивные площадки сделать возможно, но надо учитывать неровный рельеф местности возле пруда. В частности, поэтому, например, установка столов для настольного тенниса или городошной площадки, о которых спрашивали жители, под вопросом. Жители, в свою очередь, попросили делать спортплощадки качественно.
Устроить пикниковые зоны, но подальше от жилых домов, пояснил Журавлев, имея в виду прежде всего дома 16 микрорайона.
Парковка будет маленькая. Есть парковочные места рядом, и со стороны хосписа, и со стороны 16 микрорайона, и возле ТЦ в 17 микрорайоне. Большую парковку делать здесь неправильно, считают в управе, потому что это место отдыха и в перспективе парк шаговой доступности.
Тотальной вырубки деревьев и кустов не будет. Только минимально необходимая для устройства площадок. «Постараемся сохранить природную зону», заверил глава управы.
Частные дома в зоне благоустройства трогать не будет. Возле них огороды, а в одном дворе даже держат козу.
Новую зону отдыха объединят с бульваром 16 микрорайона. Между ними мост. Сейчас между бульваром и Нижним Каменским прудо резкий контраст, отметил житель Крюково. «Идешь по благородным дорожкам, ныряешь под мост — свалки». Мужчина предложил сделать пешеходный переход под мостом. Да, планируется сделать парк у пруда продолжением бульвара 16 микрорайона, сказал Андрей Журавлев — с помощью лестниц, например.
На роднике возле плотины подремонтируют лестницу и сделают освещение. Несмотря на то, что Роспотребнадзор запретил из него пить. На вопрос, зачем благоустраивать территорию возле родника, если пить из него нельзя, глава управы ответил, что раз люди постоянно туда ходят — почему бы и нет. «Может, им просто нравится там умываться. Может, стирать», сказал Журавлев.
Бульвар в 20 микрорайоне строили в 2010—2011 годах, и сейчас он «морально устарел». Наибольшие претензии вызывают дорожки, которые регулярно подтапливаются. Это ошибка проектировщиков. Плюс, надо сделать бульвар более современным и комфортным, считают в управе.
Новые дорожки сделать с учетом протоптанных тропинок — там, где люди срезают, чтобы идти по кратчайшему пути. Мостить дорожки будут, скорее всего, брусчаткой. Предлагается сделать отдельный маршрут для велосипедов и самокатов с асфальтовым покрытием.
Посадить деревья, кустарники и устроить цветники. Не все сразу, постепенно и в рамках программы «Миллион деревьев».
Скейтпарка и пикниковых зон не будет. Площадку, работавшую около шести лет, разобрали в прошлом году — из-за износа оборудования и жалоб жителей на шум. Катающиеся и сами жаловались на неправильно устроенную площадку. Восстанавливать или делать новый скейтпарк не планируется, чтобы не мешать жителям близлежащих домов. Поэтому же не будет пикниковых зон — чтобы люди не дышали дымом.
Сделать несколько спортивных и детских площадок. В частности, настольные столы с навесами и площадку с уличными тренажерами. Игровые комплексы сделают для детей разного возраста. Заявленную ранее эстраду для концертов и прочих культурно-массовых мероприятий управа почему-то не упомянула.
Жители попросили поставить на бульваре таблички с запретом курения и выгула собак. Поставить не проблема, но функциональность этих знаков нулевая, это не останавливает собачников и курильщиков, отметил глава управы.
Пока благоустройство Нижнего Каменского пруда и бульвара в 20 микрорайона в предпроектной стадии — можно дополнять или менять планы. Жители могу обращаться в управу района Крюково со своими предложениями и замечаниями.
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