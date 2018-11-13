Очистить заросшую береговую линию пруда, чтобы комфортно подходить к воде. Заодно устроят водосброс и подпорные стенки. Чистить сам водоем и делать его пригодным для купания не планируют. Там никогда и не купались, отмечают в управе. Пруд существовал в более-менее нормальном виде, пока не построили рядом жилые дома и переложили канализационные сети. Поверхностные воды, которые подпитывали водоем, стали уходить в канализацию, отсюда возник дефицит воды в пруду.

Для рыбаков сделать мостки — рыба в пруду есть.



Сделать сеть асфальтированных пешеходных дорожек. Сейчас вокруг пруда только натоптанные тропинки.

Благоустроить все вокруг. Сделать деревянные настилы, деревянную лестницу, детскую площадку и поставить фонари.



Сделать роллерпарк недалеко от хосписа. Эту площадку хотят сделать бетонной. По словам главы управы района Крюково Андрея Журавлева, перед тем советовались с местными спортсменами по поводу элементов спортплощадки, рассматривали разные проекты.Не помешает ли хоспису такое соседство? — спросила участница обсуждения. Глава управы высказал мнение, что в данном случае нет каких-либо морально-этических проблем. «Людям, которые там находятся, наверное, надо видеть, что жизнь продолжается, ничего плохого в этом нет», отметил Журавлев.



Другие спортивные площадки сделать возможно, но надо учитывать неровный рельеф местности возле пруда. В частности, поэтому, например, установка столов для настольного тенниса или городошной площадки, о которых спрашивали жители, под вопросом. Жители, в свою очередь, попросили делать спортплощадки качественно.



Устроить пикниковые зоны, но подальше от жилых домов, пояснил Журавлев, имея в виду прежде всего дома 16 микрорайона.