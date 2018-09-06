В 2016 году на контроле надзорного ведомства находилось шесть зеленоградских родников. Кроме перечисленных — родник № 43 (стадион «Ангстрем») и родник № 45 (еще один на левом берегу Ржавки). Ни один не получил разрешения на использование в питьевых нуждах.

Все остальные природные источники априори считаются непригодными в качестве питьевых по принципу «что не разрешено — то запрещено».

«…Родники характеризуются непостоянным качеством воды, не оборудованы или частично оборудованы, не имеют санитарно-защитной зоны, не осуществляется их очистка и дезинфекция устья родника и каптажа. Отсутствует информация о водоносных горизонтах и источниках питания родников, не обеспечивается их защищенность от антропогенного воздействия. В пробах воды отмечаются несоответствие гигиенических норм по содержанию нитратов, перманганатной окисляемости, мутности, жесткости и микробиологическим показателям», — объяснял Роспотребнадзор.

Соответственно, источники, не получившие положительного или никакого заключения, могут использоваться только в декоративных целях, уточнило ведомство.