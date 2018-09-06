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Вода в зеленоградских родниках непригодна для питья 06.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Роспотребнадзор запретил использовать четыре городских родника как питьевые из-за низкого качества воды.

Вето коснулось наиболее популярных в Зеленограде, специально оборудованных источников:

  • на левом берегу реки Ржавки в МЖК (родник № 44);
  • на реке Горетовке за 16-м микрорайоном (родник № 47);
  • на правом берегу реки Каменки у плотины Нижнего Каменского пруда (родник № 48);
  • на правом берегу реки Сходни в деревне Ржавки (родник № 49).

По результатам лабораторных исследований вода в этих источниках не соответствует санитарным правилам и нормам (СанПиН) по микробиологическим показателям, что может создать угрозу жизни и здоровью жителей.

По предписанию Роспотребнадзора районные управы разместили знаки, запрещающие пользоваться родниками для питьевого водоснабжения, сообщает префектура.

Родник № 48, известный как святой источник во имя преподобного Андрея Рублева
С сайта "Святой источник" / svyato.info

В 2016 году на контроле надзорного ведомства находилось шесть зеленоградских родников. Кроме перечисленных — родник № 43 (стадион «Ангстрем») и родник № 45 (еще один на левом берегу Ржавки). Ни один не получил разрешения на использование в питьевых нуждах.

Все остальные природные источники априори считаются непригодными в качестве питьевых по принципу «что не разрешено — то запрещено».

«…Родники характеризуются непостоянным качеством воды, не оборудованы или частично оборудованы, не имеют санитарно-защитной зоны, не осуществляется их очистка и дезинфекция устья родника и каптажа. Отсутствует информация о водоносных горизонтах и источниках питания родников, не обеспечивается их защищенность от антропогенного воздействия. В пробах воды отмечаются несоответствие гигиенических норм по содержанию нитратов, перманганатной окисляемости, мутности, жесткости и микробиологическим показателям», — объяснял Роспотребнадзор.

Соответственно, источники, не получившие положительного или никакого заключения, могут использоваться только в декоративных целях, уточнило ведомство.

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