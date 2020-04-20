На восьми аварийных переходах до конца года установят светофоры 20.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Все запланированные в 2020 году светофоры поставят в «новом» городе. Центр организации дорожного движения перечислил для «Зеленоград.ру» переходы и перекрестки, которые оборудуют светофорами.

Три из них — на Георгиевском проспекте:

  • между корпусами 1620 и 1701 (хоспис);
  • напротив корпуса 2045 — ледовый дворец «Зеленоградский»;
  • на пешеходном переходе перед пересечением с Кутузовским шоссе и улицей Радио.

Еще два — на Новокрюковской улице напротив корпуса 1824.

Также светофоры установят на пересечении Кутузовского шоссе и Середниковской улицы и через улицу Каменку напротив корпуса 1513 (детская поликлиника).

Уже поставили светофор на «зебре» через Панфиловский проспект напротив корпуса 1549, но пока не включили.

«Прежде всего, мы устанавливаем светофоры в местах аварийности, — пояснили в ЦОДД. — В прошлом году по этим адресам были аварии с пострадавшими: столкновения, наезды на пешеходов, аварии с участием велосипедистов».

Отношение властей к проблеме нерегулируемых пешеходных переходов изменилось после трагедии 5 декабря 2019 года, когда на одном из таких погибли бабушка с пятилетней внучкой, а двухлетняя девочка получила психологическую травму. Пример с корпусом 1513 это показывает — раньше на просьбы местных жителей установить светофор через Каменку напротив детской поликлиники чиновники отвечали, что его установка здесь нецелесообразна.

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Метки:
безопасность дорожного движения, светофор, цодд
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