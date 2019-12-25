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На «зебре» через Каменку у детской поликлиники сбили пешехода. Возможно, в следующем году здесь появится светофор 25.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Очередной наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому наземному переходу, произошёл на улице Каменке напротив детской поликлиники в 15-м микрорайоне. Дорожный инцидент случился при свете дня в среду, 25 декабря.

Женщина переходила дорогу с маленькой девочкой, предположительно лет пяти, когда водитель «Мерседеса» совершил на них наезд, сообщили «Зеленоград.ру» в столичном управлении ГИБДД. Ребёнок получил незначительные травмы, после чего ему оказали необходимую медицинскую помощь в травмпункте, уточнили в ведомстве.

Из-за происшествия на Каменке образовалась пробка от поликлиники до Панфиловского проспекта, ограничившая движение в этом направлении почти на два часа.

Нерегулируемый пешеходный переход между 15-м и 18-м микрорайонами вызывает претензии как у пешеходов, так и у водителей. Перейти здесь дорогу сложно из-за постоянного потока машин, немногие водители уступают пешеходам — и последние рискованно идут на «зебру», не дожидаясь, когда автомобили остановятся.

Местные жители не раз обращались к властям с просьбой установить здесь светофор с функцией вызова пешеходной фазы. Однако до трагедии 5 декабря, когда на одном из нерегулируемых переходов в Зеленограде погибли бабушка с пятилетней внучкой, а двухлетняя девочка получила травмы, чиновники отвечали, что установка такого светофора на «зебре» у корпуса 1513 нецелесообразна.

На последнем заседании, состоявшемся 17 декабря, окружная комиссия по безопасности дорожного движения наконец вынесла решение просить Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (ДТиРДТИ) оборудовать этот переход светофорными объектами с кнопкой вызова пешеходной фазы.

Видео последствий: Дмитрий Олимпийский из сообщества «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте».

Верите ли вы, что на этом переходе в следующем году появится светофор с кнопкой вызова пешеходной фазы?
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Обсуждение
Ольга Каплина
2 часа назад
Осенью была свидетелем, как на этом переходе машина по касательной задела мальчика лет 10. Я ехала в автобусе и это произошло рядом с автобусом. Надеюсь с мальчиком все хорошо было. Сфетофор там нужен, т.к. много людей в поликлинику ходят с детьми.
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