Усовершенствовать этот нерегулируемый переход через шестиполосную дорогу чиновники пытаются уже два года. Сначала решили оборудовать его «пешеходным» светофором — мигающим оранжевым. Это было в конце 2018-го. После того как рядом устроили зону отдыха, пешеходный поток здесь увеличился. Тогда в администрации поняли, что нужен нормальный трёхцветный светофор с кнопкой вызова пешеходной фазы. В последний раз Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обещал установить его до конца 2020 года.

Светофор решили поставить после обращений жителей в управу Крюково, которые просили сделать подземный переход между 16-м и 17-м микрорайонами к новому парку. Обследовав это место, инженерные службы пришли к выводу, что подземный делать нельзя, потому что со стороны 16-го находится подземный коллектор.

Альтернатива — рядом есть мост через реку Каменку, под которым можно перейти из 16-го микрорайона в 17-й и обратно, но пешеходная дорожка под ним неблагоустроена. Некоторые местные жители считают, что если привести её в порядок, то «зебру» вовсе можно закрыть. Управа обещала рассмотреть возможность устройства безопасного подземного перехода при благоустройстве второй очереди зоны отдыха «Нижний Каменский пруд», чтобы объединить бульвар в 16-м микрорайоне и зону отдыха в 17-м микрорайоне. Из-за коронавируса «вторую очередь» перенесли на 2021 год.

Зеленоградские автомобилисты и местные жители, комментируя происшествие в группе @zelaoauto во вконтакте, отмечают, что переход даже не подсвечивается, тогда как давно известно о его сложности. Кроме того, переход расположен в распадке — как следствие, «скорость набирается быстрее, торможение медленнее». «Он [переход] никак не защищён: ни светофором, ни лежачими», при этом не все автомобилисты считают нужным снижать скорость перед «зеброй» до установленных здесь ограничений, отмечают комментаторы.