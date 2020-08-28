Все крупные проекты по благоустройству перенесли на следующий год. Теперь официально 28.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Пять территорий по программе «Мой район», которые префектура в документах называет парками, планировали устроить в этом году. Из-за коронавируса благоустройство временно останавливали, а когда работы вновь разрешили, часть проектов пришлось перенести на следующий год — их просто не успевали сделать.

В список так называемых «парковых» проектов входят:

  • зона отдыха у домов 6-9 по Березовой аллее
  • зона отдыха у корпусов 515-521
  • второй этап работ на Нижнекаменском пруду в 17-м микрорайоне
  • пешеходное пространство вдоль «Флейты» (со стороны Савёлкинского проезда)
  • парк активного отдыха у ЦИЭ

Первые три территории ещё надеялись успеть в 2020-м. В начале августа префектура заявила, что проверяет подрядчиков «на финансовую состоятельность и техническую готовность»: наличие материалов, техники, количество и квалификацию рабочих. И «если результаты проверки будут удовлетворительными, скоро начнётся благоустройство», говорили в городской администрации. Закончить работы подрядчики должны были меньше чем за два месяца — к 1 октября.

Конкурсы на благоустройство этих зон были разыграны до начала эпидемии, поэтому предполагалось, что подрядчики успеют приступить к работе после снятия ограничений. Но в августе работы так и не начались, и теперь префектура официально подтверждает, что работы по этим адресам перенесли на следующий год.

В ходе благоустройства на Берёзовой аллее планировали установить новые детские и спортивные площадки. Во дворе между корпусами 515 и 521 собирались заменить четыре детские площадки, устроить теннисный корт, создать зону для молодежи. На берегу Нижнего Каменского пруда через дорогу от 16-го микрорайона хотели оборудовать пикниковые точки.

Другие два больших проекта — сквер вдоль «Флейты» (корпус 360) и лыжероллерную трассу за ЦИЭ не успели начать до эпидемии. И ещё до снятия ограничений стало ясно, что в этом году их можно не ждать.

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Метки:
микрорайон 3, микрорайон 4, микрорайон 5, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), березовая аллея, участок циэ, нижний каменский пруд
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