Новые планы зависят от того, сколько останется денег

Работы по благоустройству скверов, знаковых, парковых и дворовых территорий приостановлены по указу мэра Москвы №34 до особого распоряжения, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре.

«После снятия запрета и получения официального разрешения на производство работ адреса объектов благоустройства будут сформированы на основании подтвержденного объема финансирования». Проще говоря, когда и сколько выделят денег, тогда и будет понятно, что из намеченного можно сделать.

Конкретных сроков сейчас никто не называет. Благоустройство поставлено на паузу, пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителей мэра по экономике и по ЖКХ Владимира Ефимова и Петра Бирюкова. В 2020 году в Москве планировалось благоустроить более сорока улиц, набережных, более 180 парковых и озелененных территорий.

Часть этих средств — 26,5 миллиарда рублей — уже используется под приоритетные мероприятия, в том числе они пойдут на перепрофилирование объектов здравоохранения, закупку дезинфицирующих средств для обработки жилых домов и общественных пространств.