Благоустройство отложено до лучших времен, планы пересмотрят после эпидемии. Вспоминаем, что хотели сделать в Зеленограде в этом году 21.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Из-за эпидемии запланированные работы во дворах и зонах отдыха пока не начнутся. Проекты и планы пересмотрят, когда определится, сколько денег на это даст мэрия. В Зеленограде в этом году хотели устроить или доделать шесть парков и обновить около тридцати дворов. Что из этого получится, пока неизвестно.

Новые планы зависят от того, сколько останется денег

Работы по благоустройству скверов, знаковых, парковых и дворовых территорий приостановлены по указу мэра Москвы №34 до особого распоряжения, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре.

«После снятия запрета и получения официального разрешения на производство работ адреса объектов благоустройства будут сформированы на основании подтвержденного объема финансирования». Проще говоря, когда и сколько выделят денег, тогда и будет понятно, что из намеченного можно сделать.

Конкретных сроков сейчас никто не называет. Благоустройство поставлено на паузу, пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителей мэра по экономике и по ЖКХ Владимира Ефимова и Петра Бирюкова. В 2020 году в Москве планировалось благоустроить более сорока улиц, набережных, более 180 парковых и озелененных территорий.

Часть этих средств — 26,5 миллиарда рублей — уже используется под приоритетные мероприятия, в том числе они пойдут на перепрофилирование объектов здравоохранения, закупку дезинфицирующих средств для обработки жилых домов и общественных пространств.

Похоже, остановлены работы и по крупным объектам, и по локальному ремонту

В Зеленограде несколько тендеров на выбор подрядчика для благоустройства были объявлены в марте-апреле и вскоре отменены. В частности, это закупка материалов для будущего парка в ЦИЭ, тротуарной брусчатки (неизвестно для какого района), краски для ограждений во дворах по всему городу, спецтехники для зоны отдыха в 5-м микрорайоне.

В последние годы разделяется комплексное благоустройство и «обычное». Комплексное — это значит в первую очередь «масштабное». Характерный пример — Школьное озеро или прошлогодняя реконструкция Центрального проспекта. Администрация определяет так называемые знаковые объекты благоустройства — места, где поменяют дорожное покрытие, поставят новые фонари и скамейки, сделают новые пешеходные дорожки и площадки. Комплексное благоустройство проходит по программе «Мой район».

«Обычное» благоустройство — это, например, замена элементов детской площадки во дворе. Их теперь меняют раз в пять лет. К благоустройству относится и замена асфальта во дворах и местных проездах.

Что именно хотели благоустраивать в 2020 году

В рамках комплексного благоустройства в Зеленограде в этом году планировали устроить пять территорий по программе «Мой район», в документах префектуры они названы парковыми:

  • зона отдыха у корпусов 510-521
  • пешеходное пространство вдоль «Флейты» (со стороны Савёлкинского проезда)
  • парк активного отдыха у ЦИЭ
  • зона отдыха у домов 6-9 по Березовой аллее
  • второй этап работ на Нижнекаменском пруду в 17-м микрорайоне.

К той же программе отнесена доделка работ на Центральном проспекте. Это некие сезонные работы уже по гарантийным обязательствам — всё, что было в проекте, подрядчик формально доделал.

Также в этом году в Зеленограде планировалось «обычное» благоустройство ряда дворов. Их адреса: у корпусов 200 (все четыре корпуса), 219-240, 302А-365, 313, 316, 320-366, 414, 435-436, 458, 614-616, 828, 832-833, 923, 1113, 1121, 1126, 1134-1135, 1205, 1407-1409, 1432, 1462, 1458-1459, 1466-1471, 2003, 2028.

Адреса домов, написанные через дефис, имеют общий двор или пешеходное пространство. В основном в этих дворах планировалась замена элементов и покрытия детских и спортивных площадок, ремонт асфальта и пешеходных дорожек.

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Метки:
озеленение и благоустройство, карантин
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